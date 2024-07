Condamnaţi pentru un furt din laboratoarele Facultăţii de Automatică

Judecătoria Craiova a condamnat doi tineri, unul recidivist, acuzaţi că au furat mai multe scule profesionale din sediul Facultăţii de Automatică din Craiova. Unul dintre inculpaţi a primit o pedeapsă de un an şi trei luni de închisoare. Al doilea a fost condamnat la un an, şase luni şi 344 de zile de închisoare. În plus, inculpaţii au fost obligaţi să achite prejudiciul de 31.506 de lei. Furtul a fost comis în iulie 2023, iar suspecţii au fost identificaţi de poliţişti în septembrie.

Poliţiştii doljeni au explicat că primul suspect din acest dosar, un tânăr de 19 ani, a fost identificat în septembrie.

„În dimineaţa zilei de 17 iulie, poliţiştii au fost sesizaţi de reprezentantul unei societăţi comerciale cu privire la faptul că, în perioada 15-17 iulie, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în incinta Facultăţii de Automatică din municipiul Craiova, de unde ar fi sustras mai multe scule profesionale. În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de polițiști din cadrul Biroului pentru Centru Universitar, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiei 2 Poliţie Craiova, în cursul zilei de 5 septembrie 2023, a fost identificat un tânăr de 19 ani, din judeţul Mehedinţi, bănuit de comiterea faptei”, au precizat reprezentanţii IPJ Dolj.

După audieri, suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. O zi mai târziu, suspectul a fost arestat preventiv pentru furt calificat. Anchetatorii au solicitat şi arestarea în lipsă a unui tânăr din Craiova, bănuit de complicitate la infracţiunea de furt calificat. Acesta a fost încarcerat pe 5 ianuarie 2024.

Condamnaţi pentru furt calificat

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul a fost de peste 30.000 de lei.

„În data de în data de 16.07.2023, inculpaţii au pătruns prin efracţie şi violarea sediului profesional în incinta Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică din Craiova, unde, după ce au scos din funcţiune sistemul de supraveghere video, au sustras bunuri aparţinând persoanei vătămate în valoare de 31.506 lei”, au susţinut anchetatorii.

Cei doi inculpaţi au fost deferiţi justiţiei în septembrie 2023. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova, instanţă care s-a pronunţat luni, pe 8 iulie. Tânărul din Mehedinţi a fost condamnat la un an şi trei luni de închisoare cu executare. Al doilea inculpat a primit o pedeapsă de un an şi şase luni de închisoare. Instanţa a adăugat un rest de pedeapsă de 344 de zile de închisoare, iar inculpatul a fost condamnat la un an, şase luni şi 344 de zile de închisoare.

Restul de 344 de zile de închisoare a rămas de executat dintr-o pedeapsă de trei ani de închisoare, stabilită de instanţă în iulie 2022, după contopirea mai multor pedepse primite de craiovean în dosare de furt calificat şi tâlhărie.

Judecătorii craioveni au mai dispus ca inculpaţii să rămână în continuare în arest preventiv şi să achite prejudiciul de 31.506 lei..

Hotărârea Judecătoriei Craiova nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel de părţile din dosar.

