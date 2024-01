(VIDEO) Doi bărbați din București reținuți pentru înșelăciuni cu motorină în județul Dolj

Polițiștii din cadrul Secției nr.1 Rurală Melineşti au reținut, ieri, pentru 24 de ore doi bărbați, de 36 și 45 de ani, ambii din București, bănuiți de comiterea a două infracțiuni de înșelăciune.

Cei doi sunt bănuiţi în perioada noiembrie –decembrie 2023, prin folosirea de calităţi mincinoase, respectiv angajaţi ai unei societăţi comerciale cu specific construcţii, ar fi încasat de la doi bărbaţi din localităţile Şimnicu de Sus şi Cârcea sume de bani în schimbul unor cantităţi de sute de litri de motorină la un preţ mai mic decât cel practicat în staţiile peco.

Modul de operare consta în încasarea sumelor de bani, după care cei doi dispăreau fără a onora tranzacția convenită.

Bărbatul de 45 de ani a fost depistat în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov. Cel de 36 de ani a fost găsit în municipiul București. Ambii au fost conduși la audieri.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de săvârșire a două infracțiuni de înșelăciune. Aceștia au fost transferați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Persoanele reținute vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea luării unei măsuri preventive.