(VIDEO) Un băiat, rănit după ce zburat într-o minge zorb

Un băiat de nouă ani, într-o minge de zorb gonflabilă, este aruncat în aer înainte de a se prăbuși la pământ.

Incidentul șocant a avut loc duminică, 4 iunie, la Festivalul de Mâncare și Băutură din Southport, potrivit The Sun.

În imaginile surprinse de unul dintre martori se observă doi copii care se joacă în mingi de zorbing. Ulterior o a treia minge apare în peisaj. În aceasta se afla copilul de 9 ani care a fost aruncat 20 de metri în aer. Apoi s-a prăbușit sub privirile îngrozite ale celor din jur. În imagini se vede și un angajat care, panicat, aleargă către băiețel pentru a-i oferi ajutor.

Horrifying moment boy, nine, flies through the air in inflatable 'zorb' ball at food and drink festival https://t.co/xJGfZ6oQSR pic.twitter.com/22pVD66ugX