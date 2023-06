Doi morți și cinci răniți, după un atac la o ceremonie de absolvire din SUA

Doi morți și cinci răniți este bilanțul după un atac la o ceremonie de absolvire la un liceu din Richmond, Virginia, SUA.

Un bărbat a deschis focul, aseară, în timp ce sute de persoane se aflau afară, după o ceremonie de absolvire a unui liceu. Două persoane au murit şi alte cinci rănite, a declarat şeful interimar al poliţiei oraşului, potrivit CNN.

Veselia s-a transformat în teroare în jurul Monroe Park din Richmond. Alte persoane au fost rănite în timp ce încercau să scape de focurile de armă. O fetiţă de 9 ani a fost lovită de o maşină, a declarat şeful interimar al poliţiei din Richmond, Rick Edwards.

Poliţia a reţinut iniţial două persoane, dar ulterior a declarat că una dintre ele nu a fost implicată. Un tânăr de 19 ani, despre care anchetatorii cred că ar fi cunoscut una dintre victime, a fost reţinut. Poliţia îl acuză de crimă de gradul doi, a declarat Edwards.

Au fost ucişi un student de 18 ani şi un bărbat de 36 de ani care asistase la ceremonie. Aceştia nu au fost identificaţi.

