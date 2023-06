O grenadă şi două proiectile, găsite lângă ghena de gunoi a unui bloc din Drobeta

O grenadă şi două proiectile au fost găsite chiar lângă ghena de gunoi a unui bloc din Drobeta. Explozibilul a fost descoperit de o femeie care ducea gunoiul. În apropierea pubelelor se află conductele de gaze.

„Aici erau proiectilele. Aici, în pubelă. Erau şi copii, oameni… vă daţi seama. Am fost, am dus gunoiul. Acolo, în ghenă, erau grenade şi două proiectile. Le-am văzut. M-am speriat. Am zis că cine ştie ce sunt şi am anunţat poliţia.Am văzut o grenadă şi două proiectile din acelea. Proiectilele erau în plasă şi grenada era chiar în ghena blocului„, a declarat tânăra care le-a găsit.

Grenadă lângă ghenă. Au intervenit pirotehniștii

Zona a fost imediat blocată, iar după ce muniţia a fost verificată, aceasta a fost luată de pirotehnişti şi dusă pentru a fi distrusă.

„Apelul a fost făcut de o tânără care semnala faptul că pe strada Eminescu, din municipiu, a observat un element de muniţie. La faţa locului s-au deplasat specialiștii pirotehnişti, care au identificat elementul, o grenadă defensivă. În urma recunoaşterii, au mai fost găsite şi două lovituri pentru bombă de aruncător, fără încărcătură, care nu prezentau pericol de explozie”, a declarat Raluca Tîrcu, reprezentantul ISU Mehedinți.

Autorităţile îi sfătuiesc pe localnici să fie atenţi, deoarece e posibil ca în zonă să mai fie şi alte bombe rămase din al Doilea Război Mondial. O anchetă a fost deschisă şi urmează să se stabilească cum a ajuns muniţia la ghenă.

CITEȘTE ȘI: Fotografii spectaculoase de la Craiova Air Show. Mii de oameni participă la eveniment