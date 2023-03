Droguri în școli și licee de top din București. Directoarea Colegiului „Caragiale”: „Am chemat Poliția și lucrurile au rămas la fel” 

Poliția și DIICOT au anunțat luni destructurarea unei grupări care distribuia canabis, cocaină sau ketamină, dar și comprimate de Xanax în școli și licee din București. Printre tinerii care ar fi complici la vânzarea drogurilor în licee de top s-ar număra fiul unui secretar de stat din Ministerul de Externe, iar altul este copilul unui specialist de la DNA, ei fiind duși la audieri.

Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L Caragiale” din București, unul dintre liceele în care elevii consumă droguri, conform DIICOT, spune că a semnalat inclusiv Poliției că unii elevi consumă stupefiante, dar că s-a confruntat cu „reacții violente și agresive” din partea părinților, care ar fi amenințat-o că o vor da în judecată, conform HotNews.ro.

Bodea a făcut aceste declarații la Euronews România, în contextul anchetei declanșate de DIICOT care vizează o grupare formată din elevi și studenți ce distribuiau droguri în mai multe licee din București, între care Colegiul Național „I.L Caragiale” din București.

„A crescut îngrijorător consumul de substanțe interzise în toate școlile”

„Nu numai că avem cunoștință, am transmis și părinților. Am transmis peste tot. Nu sunt de acord neapărat cu ideea că directorii știau. Mă doare și pe mine, personal. Este o școală la imaginea căreia am muncit foarte mult.

Realitatea este că a crescut îngrijorător consumul de substanțe interzise în școli, în toate școlile. Eu i-am informat pe părinți atunci când am știut. Părinții sunt cei care, cel puțin din experiența mea, au reacții violente și agresive la adresa mea, pentru că cer dovezi.

Vă dați seama că nu pot să intru în grupurile sanitare dacă am o suspiciune sau un elev mi-a transmis că se petrece un lucru. Stau afară. Părinții vin când sunt chemați la școală și îmi spun: „vă dau în judecată! Ce aveți cu copilul meu? Eu vreau dovada”, a afirmat prof. Bodea, la Euronews România.

„Noi nu avem voie când avem o suspiciune să-i căutăm în ghiozdane”

Ea a mai spus că, în calitate de director, nu poate căuta în ghiozdanele elevilor, fiind nevoită să apeleze la Poliție atunci când află că în toaletele liceului s-ar consuma droguri.

„Nu cred că e vreun director care să aibă vreo dovadă. Noi nu avem voie când avem o suspiciune să-i căutăm în ghiozdane. Exclus să-i percheziționăm, nici nu poate fi vorba.

Am chemat Poliția, am chemat Salvarea și lucrurile au rămas tot așa. (…) Am sesizat părinții, ceea ce mi se pare normal. Nu e ca și cum lucrurile ar fi fost ascunse sub preș”, a mai afirmat directoarea Colegiului „I.L Caragiale”.

23 de percheziţii într-un dosar vizând infracțiunile de constituire a unui grup infracţional organizat

Poliția și DIICOT au anunțat luni destructurarea unei grupări care distribuia canabis, cocaină sau ketamină, dar și comprimate de Xanax în școli și licee din București. Din rețea ar fi făcut parte peste 20 de elevi și studenți.

Procurorii DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au făcut luni 23 de percheziţii într-un dosar vizând infracțiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc și trafic de droguri de risc.

Conform DIICOT și Poliției Române, începând cu anul 2022 membrii grupării au comercializat droguri de mare risc și de risc consumatorilor, inclusiv către elevi din licee din București. Surse judiciare spun că prețul pentru un gram de cocaină ajungea la 100 de euro, iar marijuana se vindea cu 50 de lei un gram.

În urma perchezițiilor au fost identificate diferite cantități de canabis, cocaină și ketamină, precum și comprimate de Xanax, preciza DIICOT, unde au fost duși la audieri peste 20 de tineri.

Fiul unui secretar de stat din MAE, complice la vânzarea de droguri

Potrivit unor surse Digi24, printre cei implicați în dosar ar fi și fiul unui secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe, dar și fiul unei consiliere din Departamentul Românilor de Pretutindeni din cadrul Guvernului, iar tatăl acestui copil ar fi specialist în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Cătălin Țone, expert antidrog, a declarat la Digi24 că în 2022 au fost elevi care au leșinat sau au avut probleme de sănătate, fenomenul căpătând noi valențe.

„Unitățile de învățământ au ajuns zone de interes pentru traficanți. Minorii sunt cei mai vulnerabili. Sunt copii nesupravegheați. Nu puține sunt cazurile în care părinții sunt preocupați mai degrabă de carieră, bani, mai puțin de supravegherea copiilor înconjurați de mii de tentații. Când se instalează dependența în adolescență, până la 23 – 24 de ani se va ajunge la probleme majore”, a atras atenția Țone.