Bătaie între câteva membre PSD, în sediul partidului

Consilierul local PSD Anca Ciubăncan ar fi ajuns vineri seară la urgențe cu răni șa cap și coaste rupte, după ce ar fi fost agresată de trei colege de partid în fața sediului, scrie Hotnews.

Din primele informații, Anca Ciubăncan ar fi fost bătută chiar în sediul PSD Cluj Napoca, organizația municipală, de alte trei colege, printre care Angela Sacaliș și Evelina Milea, președintele organizației de tineret al PSD Cluj.

Scandalul ar fi pornit după ce Ciubăcan le-ar fi reproșat celor trei colege din PSD că fumează în sediul partidului, lucru interzis de lege. Aceasta ar fi fost împinsă de către cele femei și s-ar fi lovit cu capul de asfalt.

Potrivit Foaia Transilvană, care citează reprezentanții spitalului, Anca Ciubăncan a suferit un traumatism cranian și a primit tratament medical adecvat pentru astfel de situații.

”Sacaliș a venit și a sărit pe mine și avea niște teniși în picioare și mi-a dat cu picioarele în burtă. Am reușit să ma trag și atunci Sacaliș a revenit și m-a împins și am căzut, și m-am lovit la cap. Îmi e foarte rău și am o senzație de vomă. Au venit și polițiștii și cei de la cei de la SMURD”, a declarat Anca Ciubăncan pentru Foaia Transilvană.

Altercația va fi analizată de Biroul Organizației Municipale și va fi sesizată Comisia de Etică a PSD Cluj pentru a se lua măsuri împotriva agresoarelor.

„Biroul Organizației municipale Cluj-Napoca va analiza în cel mai scurt timp acest incident și va lua măsurile corespunzătoare. De asemenea a fost sesizată Comisia de Etica”, a declarat președintele PSD Cluj, Alexandru Cordoș.