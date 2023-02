Bilanţul cutremurelor: Peste 15.000 de morţi în Turcia şi Siria

Bilanţul cutremurelor care au devastat Turcia şi Siria a trecut de 15.000 de morţi, la mai bine de 72 de ore după primul şi cel mai puternic seism.

După acest interval, scad considerabil şansele de supravieţuire ale celor încă blocaţi sub dărâmături. Mai ales că şi temperatura a coborât la câteva grade sub zero, în regiunile sinistrate.

Dar căutările vor continua, deoarece zecile de mii de salvatori, mulţi veniţi din aproape 70 de ţări, speră în miracole. Şi, într-adevăr, au fost scoşi la lumină supravieţuitori chiar şi după 65 de ore. În acest timp, preşedintele Erdogan a vizitat zona sinistrată, întâmpinat cu furie de localnici care îl acuză că nu a luat măsurile necesare pentru a limita dezastrul.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că până la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremur în ambele țări.

Eforturile de căutare și salvare sunt încă în desfășurare, susținute de grupuri de ajutor și țări care au dus echipele în zonele cele mai afectate, dar se luptă cu condiții sumbre, cu mii de clădiri prăbușite și temperaturi înghețate.

Zona din Turcia unde s-au produs cele două seisme care au lovit puternic și nordul Siriei este predispusă la cutremure, din cauza faptului că se află la intersecția a trei dintre plăcile tectonice care alcătuiesc scoarța terestră: plăcile Anatoliană, Arabică și Africană.