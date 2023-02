Victor Pițurcă, primele declarații despre dosarul de la DNA: „Un mare abuz”

Fostul selecţioner al echipei naţionale de fotbal Victor Piţurcă a afirmat, miercuri, că nu a semnat nimic din ce i-au prezentat procurorii în dosarul privind achiziţii ilegale în timpul pandemiei de COVID, susţinând că este nevinovat şi că ceea ce se întâmplă este „un mare abuz”.

Întrebat de jurnalişti, la ieşirea din sediul IPJ Ilfov, dacă firma fiului său a fost implicată în afacerea cu utilaje şi măşti de protecţie pentru Ministerul Apărării, Victor Piţurcă a răspuns: „A investit banii mei. Banii aceia care scrieţi că i-au intrat lui Alex Piţurcă în firmă, aceia erau 90% banii mei, nu erau bani câştigaţi. Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După săptămâni, am vrut şi eu să cunosc nişte oameni care i-au propus lui această afacere. Acesta a fost singurul lucru. De asemenea, la cel la care m-am dus lucra cu o firmă de armament.

Eu am cumpărat fosta fabrică de armament de la Filiaşi şi credeam că pot face o afacere în sensul acesta. La biroul lui (Gabriel Ţuţu, directorul Romarm – n.r.) am mers. Am făcut cunoştinţă pentru prima dată, am stat o jumătate de oră, am vorbit şi am plecat. (…) Nu am nimic în comun cu acea fabrică, nu ştiu nimic. Am văzut omul acesta o singură dată. Am mai vorbit o dată pe WhatsApp două propoziţii şi atât. Nu cunosc pe nimeni din această afacere”, conform Agerpres.

El a arătat că firma fiului său a colaborat cu o societate din China, care a luat 40% din profit.

„Firma cu care s-a asociat fiul meu s-a ocupat de aducerea acestor produse, fiind acolo, în China, altfel cum am fi făcut afacerea, (…) care a luat 40% din profit. De vânzarea produselor s-a ocupat o firmă care putea să facă această afacere, nu firma noastră”, a declarat Piţurcă.

Potrivit acestuia, singura probă pe care o au procurorii împotriva sa este că a fost în birou la Gabriel Ţuţu o jumătate de oră.

„Nu am dat nicio declaraţie, nu am semnat nimic din ceea ce mi-au prezentat fiindcă sunt complet nevinovat, nu am nicio problemă cu această afacere şi consider că este un mare-mare abuz”, a spus Victor Piţurcă.

Un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a directorului Romarm, Gabriel Ţuţu, şi a lui Alexandru Piţurcă, fiul lui Victor Piţurcă, în dosarul legat de achiziţii de măşti de protecţie neconforme pentru Ministerul Apărării.

Magistratul a dispus ca cei doi să fie plasaţi sub control judiciar, având mai multe interdicţii. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată de DNA.

Alexandru Piţurcă a fost reţinut marţi pentru 24 de ore, fiind acuzat de cumpărare de influenţă, în timp ce Gabriel Ţuţu a stat şi el o zi în arestul Poliţiei Capitalei.

În acelaşi dosar, Victor Piţurcă este cercetat în libertate, sub control judiciar, pentru cumpărare de influenţă.