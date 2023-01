(VIDEO) Nou atac armat la o școală din SUA. Doi elevi, morți și un profesor, în stare gravă

Un nou atac la o școală din Statele Unite ale Americii. Doi elevi au murit şi un profesor este în stare gravă după un incident armat la o instituție de învățământ din Des Moines, statul Iowa. Trei suspecți au fost prinși și arestați de autorități, potrivit CNN.

Poliția nu a identificat persoana rănită, dar primarul din Des Moines, Frank Cownie, a spus că este președintele programului Starts Right Here, artistul hip hop R&B Will Holmes, cunoscut și sub numele de „Will Keeps”. Poliția a spus că este în stare gravă.

Prinderea suspecților

Polițiștii au primit o descriere a unui vehicul legat de atac și l-au oprit în trafic după aproximativ 20 de minute, la două mile distanță, a spus Sgt. Paul Parizek într-o conferință de presă.

Două persoane au rămas în vehicul, iar una a coborât și a fugit, a spus Parizek. Poliția l-a găsit pe suspect cu un câine de urmărire, a spus el. Parizek nu le-a dezvăluit identitpțile celor trei suspecți și nu a spus dacă aceștia au fost acuzați. „Avem doi oameni morți, așa că ne gândim la cele mai grave acuzații”, a spus el. „Incidentul a fost cu siguranță vizat”, a spus Parizek. „Nu a fost întâmplător. Nu este nimic întâmplător în asta. Cu siguranță a fost un incident vizat. Dar în ceea ce privește obținerea motivului, acesta este ceva pe care vom încerca să-l înțelegem.”