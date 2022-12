Angajați cu funcții din primăria Bacău, trimiși în judecată pentru fapte de corupție

Fostul director al Direcţiei de Impozite şi Taxe din Primăria Bacău, alţi doi angajaţi ai instituţiei şi un expert evaluator au fost trimişi în judecată de DNA Bacău pentru abuz în serviciu şi alte infracţiuni.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

CIOBANU TIBERIU GEORGE, la data faptei director executiv adjunct al Direcției Impozite și Taxe Locale Bacău din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

BĂLAN DANA MIHAELA, la data faptelor consilier superior în cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Direcția Economică – Compartimentul încasare, stabilire, constatare, control persoane juridice, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și fals informatic.

ONIGA MIRCEA, la data faptei expert evaluator autorizat ANEVAR, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

MIHALACHI EMANUEL LORETA, la data faptei inspector de specialitate în cadrul Primăriei Municipiului Bacău – Direcția Economică – Impozite și Taxe Locale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale.

Acuzele procurorilor

La data de 1 septembrie 2021, inculpații Ciobanu Tiberiu – George și Bălan Dana Mihaela, în calitățile menționate anterior, ar fi emis, contrar dispozițiilor legale, o decizie de impunere cu privire la un apartament deținut de o societate comercială, prin care ar fi stabilit o cotă de impozitare de 0,1% pe an față de 5% cât ar fi fost corect.

Cei doi inculpați ar fi emis în data de 11.08.2021, o decizie de impunere prin care ar fi stabilit ca impozit local anual pentru un imobil (apartament) suma de 55.584 lei, corespunzătoare unei cote de impozitare de 5% pe an, iar în data de 01.09.2021, pentru același imobil și fără a anula, desființa sau modifica prima decizie, ar fi emis o nouă decizie de impunere prin care, invocând un raport de evaluare despre care cunoșteau că a fost depus ulterior primei decizii, ar fi stabilit ca impozit local anual suma de 1.100 de lei corespunzătoare unei cote de impozitare de 0,1% pe an.

Astfel, reprezentantul societății comerciale ar fi achitat suma de 1.100 de lei cu titlu de impozit pe clădiri, astfel cum a fost stabilită prin Decizia de impunere din data de 01.09.2021.

S-au dispus măsuri asiguratorii

În demersul lor, inculpații Ciobanu Tiberiu – George și Bălan Dana Mihaela ar fi beneficiat de ajutorul celorlalți doi inculpați cercetați în cauză care, fie ar fi întocmit raportul de evaluare, fie ar fi modificat cu mențiuni nereale Registrul de corespondență persoane juridice aflat în cadrul Direcției Economice a Primăriei Municipiului Bacău.

Prin aceste demersuri s-ar fi produs un prejudiciu de 54.484 lei municipiului Bacău și un folos necuvenit în același cuantum societății comerciale.

UAT Municipiul Bacău s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 54.484 lei, la care se vor calcula accesorii potrivit prevederilor legale.

În cauză a fost dispusă măsura asiguratorie asupra unui apartament ce aparține inculpatului Ciobanu Tiberiu George.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.