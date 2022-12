Fac puşcărie după ce au plasat 1.500 de euro falsificaţi

Curtea de Apel Craiova a condamnat definitiv doi bărbaţi acuzaţi că, pe 5 septembrie 2019, au plasat trei bancnote de 500 de euro false în trei staţii peco din Orşova, Drobeta Turnu Severin şi Strehaia. Inculpaţii au fost condamnaţi la trei ani şi opt luni, repectiv trei ani şi două luni de închisoare cu executare. Iniţial, la instanţa de fond, unul dintre inculpaţi a fost achitat.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpaţi a înşelat angajatele a trei staţii peco, cărora le-a vânt bancnote false de 500 de euro. Al doilea inculpat, cu maşina căruia au mers la staţiile peco, a fost acuzat de complictate la punerea în circulație de valori falsificate şi înșelăciune.

„În ceea ce îl privește pe inculpatul B.D., potrivit rechizitoriului, s-a reținut în fapt că, la data de 5.09.2019, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a pus în circulație un număr de 3 bancnote din cupiura de 500 euro, bancnote contrafăcute, prin oferirea acestora spre vânzare persoanelor vătămate, angajate la stațiile peco din Orșova, Drobeta Turnu Severin și Strehaia”, au reţinut anchetatorii.

De fiecare dată, bărbatul a suţinut că are la el numai euro şi are nevoie de carburant pentru a ajunge acasă. Pentru a fi mai convingător, a explicat că are copiii minori în maşină şi se grăbește să ajungă acasă.

Inculpații au fost depistați de poliţişti în aceeași zi, în apropiere de Filiași, Dolj, după ce una dintre victime şi-a dat seama că banii erau falşi şi a sunat la 112.

Asupra inculpatului au fost găsite alte 6 bancnote false din cupiura de 500 euro şi 6.075 lei.

Bărbatul acuzat de complicitate, achitat

În faţa poliţiştilor, inculpatul a susţinut că habar nu avea că banii erau falşi. A explicat că avea bancnotele în urma vânzării unui autoturism, însă nu a putut arata nici un document în acest sens. Ulterior, în faţa procurorilor şi a instanţei, a dat declaraţii contradictorii.

„În cursul judecății, inculpatul a declarat că, în ziua faptelor, i-a spus inculpatului P.B. că merge să-și cumpere o mașină, contrar declarației date în cursul urmăririi penale, în care a susținut că se deplasa la Pitești pentru a găsi muncitori care să lucreze în Belgia”, se arată în hotărârea instanţei.

Cei doi inculpaţi au fost deferiţi justiţiei în iunie 2020. În martie 2021, inculpatul a fost condamnat de Judecătoria Drobeta Turnu Severin la 4 ani de închisoare cu executare. Bărbatul acuzat de complicitate a fost achitat.

Condamnaţi definitiv la Curtea de Apel Craiova

Hotărârea instanţei a fost atacată cu apel la Curtea de Apel Craiova, instanţă care s-a pronunţat săptămâna trecută. Inculpatul acuzat de complictate la punerea în circulație de valori falsificate şi înșelăciune a primit o pedeapsă de trei ani şi două luni de închisoare. Bărbatul acuzat că a plasat bancnotele false a fost condamnat la trei ani şi opt luni de închisoare. Pedepsele sunt cu executare. Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă.