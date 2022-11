Un tânăr din Dolj a condus drogat, fără permis, apoi şi-a dat foc

Un tânăr de 24 de ani, din Dolj, a fost prins în timp ce conducea fără permis şi sub influenţa drogurilor.

„În noaptea de 26 spre 27 noiembrie, la ora 00.10, polițiști ai Secției nr.6 Poliție Rurală Giubega au oprit, pentru control, un autoturism ce circula pe DN 56, în comuna Perișor. La volanul autouturismului a fost legitimat un tânăr, de 24 de ani, din comuna Izvoare, care a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cannabis și neconcludent la consumul de cocaină, opiu și benzodiazepine.

Tânărul a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că acesta are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe“, a transmis IPJ Dolj.

Povestea a continuat şi mai tragic, iar după ce a scăpat de poliţie, tânărul a recurs la un gest şocant, la doar câteva ore mai târziu. „În jurul orei 03.37, polițiștii Secției nr.6 Poliție Rurală Giubega au fost sesizați, prin apel de urgență 112, cu privire la faptul că, în incinta unei stații de distribuție carburanți, din comuna Perișor, un bărbat ar fi distrus mai multe calculatoare.

La fața locului a fost identificat același tânăr de 24 de ani, din comuna Izvoare, care, în jurul orei 03.30, și-ar fi turnat pe el o substanță inflamabilă, după care s-ar fi autoincendiat. Ulterior, focul s-a extins și la calculatoarele stației, fiind localizat și stins de angajații stației peco“, au declarat poliţiştii.

Polițiștii au întocmit un nou dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând ca la finalizare să fie propusă soluție prin unitatea de parchet competentă.

Tânărul a ajuns la spital

UPDATE: Şi pompierii doljeni au fost solicitaţi să intervină în cazul tânărului care s-a incendiat. „În această dimineață, în jurul orei 03:30, ISU Dolj a fost solicitat să intervină în localitatea Perișor pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care se manifesta în interiorul unei stații de alimentare cu carburant pentru autovehicule. Până la sosirea forțelor de intervenție, personalul de la fața locului, ajutat de persoane care se aflau în acel moment acolo, au acționat cu stingătoarele din dotare pentru limitarea și stingerea incendiului. Forțele de intervenție ajunse la fața locului au intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale unei persoane care suferise arsuri la nivelul feței, concomitent cu intervenția pentru lichidarea incendiului. Persoana rănită a fost transportată la spital de către un echipaj al SAJ Dolj. Analizând situația de la fața locului, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.