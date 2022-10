(VIDEO) Apa s-a colorat în roșu pe râul Sălăuța

Un fenomen straniu a fost observat în această după-amiază pe râul Sălăuța din Bistrița-Năsăud, unde apele s-au colorat în roșu aprins. Imagini cu râul „însângerat“ au fost surprinse de proprietarii păstrăvăriei Rin din Romuli și postate pe facebook.

„Cred că se fac prospecțiuni minere pe unul din afluenții Sălăuței în cadrul proiectului de stabilire a cantității de aur, argint și alte polimetale, respectiv pământuri rare, început la Zagra“, și-a dat cu părerea un comentator.

Garda de Mediu şi Sistemul de Gospodărire a Apelor au prelevat probe din apă şi încearcă să afle cine se face vinovat de poluarea râului Sălăuţa.

„Am luat ceva probe, au luat şi colegii de la Ape. Mergem acum din nou, să vedem dacă reuşim să dăm de ceva. De dimineaţă m-au sunat de la Apele Române şi au spus că apa e curată. Nu ştiu ce poate să fie, cercetăm, era ca sfecla apa. A aruncat cineva ceva, să nu fi fost ceva colorant sau o fi spălat nişte butoaie, pentru că a fost o cantitate mai mare, cam vreo două ore a tot mers apa aşa, prima dată a mers mai încet şi apoi a venit o viitură. Noi am fost aseară, când am primit informaţia, şi nu am reuşit să găsim nimic”, a declarat comisarul-şef al Gărzii de Mediu Bistriţa-Năsăud, Graţian Morariu.

Morariu a precizat că nu au fost semnalate cazuri de mortalitate piscicolă până la această oră.

Cercetările vor fi reluate în cursul astăzi, în zonă urmând să ajungă şi echipe de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud.