Cântărețul Dani Mocanu a fost eliberat din pușcărie, după ce a fost reținut timp de 24 de ore. El a primit arest la domiciliu, iar pe numele fratelui său Nando, a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cei doi suspecți tocmai se întorceau din Italia când au fost ridicați de pe Aeroportul Otopeni de luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale.

Mocanu și fratele său au fost implicați într-o bătaie într-o benzinărie, iar mai apoi au părăsit țara.

„Sunt foarte mulțumit de decizia instanței. Se face dreptate. Până la urmă, asta este. A lovit fratele meu în disperare, s-a autoapărat. Dacă se va considera că se va reține această infracțiune, s-a decis corect. Mii de mulțumiri instanței că a judecat corect. Sunt nevinovat. A lovit fratele meu, și-a asumat omu“, a declarat Dani Mocanu despre fratele său care a rămas 30 de zile după gratii.

Acuzații grave

Tatăl manelistului face acuzații dure. „E vizibil ce se întâmplă în România. Oriunde merg, din două în două săptămâni se fac diferite grupuri ca să-mi facă rău la copii. Totul e programat de cineva împotriva familiei mele. Vor bani. Păi a venit la mine la poartă cineva ca să ceară bani, le-am zis să depună plângere. Sunt băieții mei, vă dați seama. Eu am fost la aeroport să-mi iau băieții și i-a oprit acolo direct.

Eu vreau să am încredere în justiție să-și facă treaba bine, că au și ei familie, au copii. Să se gândească la problemele vieții la fiecare om. Că dacă faci unui om rău acela vine peste tine și peste familia ta. A fost sub control judiciar după problema din Târgu Mureș, nu avea nicio interdicție să părăsească țara, are ceva cu Târgu Mureș să nu vină în oraș. Am înțeles că ei aveau o filmare și ăștia au venit peste ei și îi provoacă. Mereu vin la mine diferite mașini care vor să facă ceva. Nu mai am încredere nici să merg pe stradă. Am fetiță, am copii și sunt disperat, faci totul pentru familia ta”, a explicat tatăl celor doi, conform România TV.