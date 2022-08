Scriitorul Salman Rushdie, înjunghiat în gât la un eveniment literar în New York

Scriitorul Salman Rushdie, care ani de zile a fost vizat de amenințări cu moartea după ce a scris romanul „Versetele satanice”, a fost atacat pe o scenă din statul New York în timp ce se pregătea să susțină un discurs, potrivit BBC. În 1989, un tribunal islamic iranian a emis o sentinţă de condamnare la moarte împotriva scriitorului britanic de origine indiană, informează Hotnews.ro.

Salman Rushdie a fost înjunghiat în gât, fiind transportat cu un elicopter la un spital local, a anunțat Poliția statului New York, conform BBC.

De asemenea, autoritățile au confirmat că atacatorul se afla în custodia poliției.

„În 12 august 2022, în jurul orei 11.00, un bărbat suspect a alergat pe scenă și i-a atacat pe Rushdie și pe un moderator. Rushdie a suferit o aparentă înjunghiere la gât și a fost transportat cu elicopterul la un spital din zonă. Starea lui nu este cunoscută încă. Cealaltă persoană atacată a fost rănită ușor la cap”, a transmis Poliția printr-un comunicat.

Poliția din Poliția din comitatul Chautauqua a confirmat pentru AFP că o persoană a fost înjunghiată, fără a preciza identitatea acesteia. Până la această oră, nu sunt informații despre starea scriitorului.

Scriitorul, câștigător al premiului Booker Prize, urma să susțină vineri un discurs la un eveniment al Chautauqua Institution.

Martorii spun că au văzut un bărbat alergând pe scenă care fie l-ar fi lovit cu pumnii, fie l-ar fi înjunghiat pe Rushdie.

Un videoclip postat pe rețele sociale arată mai multe persoane din mulțime care se năpustesc pe scenă imediat după incident. Rushdie, în vârstă de 75 de ani, a fost fotografiat în timp ce primea îngrijiri medicale pe scenă.

Cine este Salman Rushdie

Salman Rushdie s-a născut la Bombay (azi Mumbai) în 1947. La vârsta de 13 ani a plecat în Anglia, unde a studiat istoria la prestigiosul King’s College din Cambridge. După absolvire, s-a mutat la Karachi, în Pakistan. A avut o scurtă și nefericită experiență în televiziune, după care s-a întors în Anglia, unde și-a construit o carieră de scriitor profesionist.

A debutat în 1975 cu „Grimus”, dar romanul care l-a impus în lumea literară a fost „Copiii din miez de noapte” (Booker Prize în 1981 și The Booker of Bookers în 1993). Au urmat „Rușinea” (1983: Prix du Meilleur Livre Etranger, nominalizare la Booker Prize în 1984), „Versetele satanice” (1988), pentru care a fost condamnat la moarte de ayatollahul Khomeini, în 1989, „Harun și Marea de Povești” (1990), „Ultimul suspin al Maurului” (1995), „Pământul de sub tălpile ei” (1999: Commonwealth Prize), „Furie (2001) și „Shalimar clovnul” (2005).

Publicarea romanului „Versetele satanice”, în septembrie 1988, a provocat un val de furie în lumea islamică.

Cartea a fost interzisă în India, Africa de Sud, Pakistan, Arabia Saudită, Egipt, Somalia, Bangladesh, Sudan, Malaezia, Indonezia sau Qatar. În 14 ianuarie 1989, cartea a fost arsă într-o piață din Bradford, în timpul unui protest al musulmanilor din Marea Britanie. O lună mai târziu, cinci manifestanți au fost uciși de Poliție în timpul unui miting anti-Rushdie din Islamabad.

În februarie 1989, ayatollahul Ruhollah Khomeini a emis o fatwa (edict) prin care cerea moartea lui Rushdie. De asemenea, un an mai târziu a fost oferită o recompensă record de aproape 3 milioane de dolari pentru oricine îl va ucide pe Rushdie.

În tot acest timp, scriitorul a fost protejat de către serviciile secrete britanice și FBI, iar timp de nouă ani a trăit ascuns, scrie BBC.