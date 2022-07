(VIDEO) Vulcanul Sakurajima a erupt. Locuitorii au fost evacuați

Vulcanul Sakurajima din Japonia, situat pe insula Kyushu, a erupt duminică, determinând evacuări în regiune, potrivit CNN.

Agenția de Meteorologie din Japonia (JMA) a declarat că vulcanul a erupt în jurul orei 20:05. ora locală (7:05 a.m. ET). Filmările camerelor de supraveghere ale agenției au arătat un nor de fum sau cenușă care se ridică din vulcan.

JMA a anunțat o alertă de nivel 5 – cel mai înalt nivel – care solicită evacuarea oamenilor. JMA a sfătuit prudență locuitorilor din prefectura Kagoshima și orașul Kagoshima.

Nu s-au raportat imediat pagube sau victime.

Autoritățile de reglementare nucleare din Japonia au declarat că nu au fost detectate nereguli la centrala nucleară Sendai din apropiere, a informat Reuters.

Potrivit NASA, Sakurajima este unul dintre cei mai activi vulcani din Japonia, care a erupt de mai multe ori în ultimele decenii.

Anterior a erupt în ianuarie, aruncând în aer un nor de kilometri de cenușă.

Vulcanul este situat în prefectura Kagoshima, în vârful sudic al Japoniei.