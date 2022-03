Un soldat rus s-a îmbătat și a ajuns în tabăra ucrainenilor

O întâmplare oarecum tragico-comică s-a petrecut în tabăra ucrainenilor, după ce un soldat rus aflat sub influența alcoolului a încurcat drumul către baza militară rusească și a ajuns în tabăra adversarilor.

Acesta a recunoscut, ulterior, că s-a îmbătat și a nimerit din greșeală la Forțele Armate ale Ucrainei. Imaginile video au fost publicate de consilierul șefului Ministerului Afacerilor Interne, Anton Gerașchenko.

„M-am îmbătat, am luat-o puțin la stânga și am ajuns la Forțele Armate ale Ucrainei”, a recunoscut rusul. El a oferit detalii despre noaptea care a precedat capturarea sa, potrivit www.jurnal.md.

„La patru dimineața am mers să mă odihnesc. Am adormit așezat. M-am trezit din cauza exploziilor. Tancurile, blindatele noastre, deja săreau în aer… În fiecare zi suntem bombardați. Noi deja am înțeles, pentru ce ne-ar trebui nouă toate acestea ?… La toți ne este frică, am băut puțin cu tanchiștii… Am luat-o puțin mai la stânga și acolo…”, a relatat soldatul cum a ajuns în tabăra ucraineană.