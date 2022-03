O șoferiță a murit după ce a fost aruncată din mașină când a lovit un scuar

O femeie, de 72 de ani, din Timişoara, a murit, în noaptea de marţi spre miercuri, după ce a lovit un scuar și s-a răsturnat cu mașina pe șosea. Martorii spun că victima nu purta centura de siguranţă şi, în urma impactului violent, a fost aruncată din maşină, informează Observatornews.

Femeia circula pe unul dintre bulevardele din Timişoara. La intrarea într-un sens giratoriu a lovit scuarul care desparte cele patru benzi de circulație, iar mașina s-a răsturnat pe șosea.

Un tânăr şofer care a văzut accidentul a fugit la maşină să acorde primul ajutor, apoi a sunat la 112.

„Am deschis uşa să văd dacă e ceva şi n-am văzut niciun şofer. Am dat o tură, am văzut-o pe doamna. I-am pus mâna la gât să văd dacă are puls. Şi am sunat repede la poliţie“.

Martorii spun că, cel mai probabil, femeia nu purta centura de siguranţă. A fost aruncată din maşină, iar în urma impactului a murit pe loc.

Poliţiştii au deschs un dosar penal pentru ucidere din culpă, în acest caz.