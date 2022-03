Încă un centru pentru colectarea ajutoarelor destinate refugiaților din Ucraina

Grupul de inițiativă ”Gorj pentru Ucraina” a deschis un centru de colectare și în complexul comercial Târgu Jiu Shopping City, intrarea H&M, vis-a-vis de Dr. Max, care să ajute la atingerea obiectivului de a trimite spre țara vecina încă un camion cu produse atât de necesare în această perioadă.



Vineri, 18 martie, este ultima zi în care vor mai fi preluate donații, urmând ca apoi să fie pregătit totul pentru transport.

„Totodată, îndemnăm gorjenii să doneze până vineri astfel încât să putem transporta și al doilea camion la finalul acestei săptămâni. În fiecare zi, între 15:00 și 19:00, voluntari ai grupului de inițiativă se vor afla la mall și stadion, dar și în alte centre din județ, unde sunt colectate: mâncare neperisabilă, medicamente, pături și pilote, produse de îngrijire pentru adulți și copii și materiale sanitare.

În acest moment funcționează două centre de colectare – la Stadion și la Mall – în Târgu Jiu, cu program între 15:00 și 19:00. De asemenea, mai sunt centre în Motru, Rovinari și Polovragi.

Reamintim că am demarat campania de strângere de donații pentru locuitorii din Ucraina pe 26 februarie, fiind un demers al organizațiilor neguvernamentale din județ, inițial fiind 6 centre de colectare. La finalul săptămânii trecute am trimis în Ucraina, cu sprijinul Fan Courier Târgu Jiu, un tir cu peste 1.200 de cutii cu produse. De asemenea, în aceste săptămâni am facilitat accesul unor cetățeni ucraineni la cazare și alimente sau haine.

Au donat sute de oameni și companii în centrele de colectare din Gorj, iar zeci de voluntari au oferit timp zilnic pentru ca această campanie să aibă impact și să ne atingem obiectivul.

Ca organizatori ai acestei acțiuni umanitare, am întâlnit mulți oameni, am consolidat sectorul ONG din județ și ne-am făcut noi prieteni.”, conform unui anunț.