Doljean reţinut pentru ameninţare şi hărţuire

Poliţiştii din Calafat au reţinut, marţi, un bărbat de 33 de ani, din localitate, acuzat de ameninţare, hărţuire şi conducere sub influenţa alcoolului. Potrivit oamenilor legii, pe 7 martie, bărbatul a ameninţat o femeie din Seaca de Câmp. De asemenea, timp de doi ani, ar fi hărţuit un bărbat de 49 de ani. În plus, suspectul, care a mai fost condamnat pentru conducere sub influenţa alcoolului, a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Reprezentanţii IPJ Dolj susţin că bărbatul de 33 de ani a comis ultima infracţiune în cursul zilei de luni.

„Din cercetările efectuate de poliţişti, s-a stabilit că, la data de 7 martie, cel în cauză ar fi ameninţat cu acte de violenţă, o femeie de 44 de ani, din comuna Seaca de Câmp, în timp ce aceasta se afla pe raza municipiului Calafat. Totodată, din cercetări, a reieşit că bărbatul, în perioada 2019-2021, ar fi hărţuit un bărbat de 49 de ani, din Calafat, şi pe membrii familiei acestuia”, au explicat oamenii legii.

Se pare că femeia ameninţată este fosta concubină a suspectului. Bărbatul hărţuit ar fi fostul soţ al femeii de 44 de ani.

Poliţiştii mai spun că suspectul este cercetat şi pentru conducere sub influanţa alcoolului, faptă comisă în aprilie 2021. Mai exat, pe 9 aprilie, anul trecut, bărbatul a fost depistat conducând, pe raza satului Smârdan, având o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Doljean reţinut pentru comiterea a trei infracţiuni

În cursul zilei de marţi, bărbatul a fost dus la sediul poliţiei pentru audieri. Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, pentru ameninţare, hărţuire şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Oamenii legii au mai explicat că bărbatul de 33 de ani va fi dus la instanţa de judecată cu propunere de arestare preventivă.

În decembrie, anul trecut, bărbatul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influenţa alcoolului. În plus, a fost obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunităţiila Primăria Calafat. În acest dosar, inculpatul a fost acuzat că, în noiembrie 2020, a condus băut. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.