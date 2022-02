Şi-a răpit fosta iubită și fiica, apoi a provocat mai multe accidente, după o urmărire ca-n filme

Un bărbat din București a fost arestat preventiv, sâmbătă, după ce și-a răpit fosta concubină și fiica și a amenințat că îl va omorî pe actualul iubit al femeii.

Un bărbat a sunat sâmbătă dimineața la 112 și a anunțat că mașina sa a fost lovită de un alt autoturism, dar și că șoferul a părăsit locul accidentului alături de o femeie și o minoră.

În urma apelului, polițiștii le-au găsit pe cele două cuprinse de teamă și desculțe. Ulterior s-a descoperit că acestea erau, de fapt, fosta concubină și fiica lor pe care bărbatul le răpise.

„La momentul legitimării, bărbatul a devenit foarte agitat, iar când i s-a solicitat să prezinte ce are în buzunare, a predat un briceag”, a transmis poliția, conform Stirile Pro Tv.

În timpul audierilor, oamenii legii au fost anunțați că, la nivelul unui inspectorat județean de poliție există o informație conform căreia bărbatul aflat în custodia lor ar fi afirmat că dorește să-l omoare pe actualul partener al femeii.

Femeia împreună cu actualul iubit și fiica ei se aflau în trafic atunci când au observat că sunt urmăriți de fostul concubin

Sâmbătă dimineață, femeia împreună cu actualul iubit și fiica ei se aflau în trafic atunci când au observat că sunt urmăriți de fostul concubin. Șoferul, în încercarea de a scăpa, a virat brusc, însă a lovit un stâlp. În acel moment, sub amenințare cu un cuțit, și-a tras fiica și fosta iubită din mașină, le-a băgat cu forța în autoturismul său și a plecat în viteză.

Pe traseul urmat, bărbatul ar fi lovit cinci mașini parcate

Pe traseul urmat, bărbatul ar fi lovit cinci mașini parcate, apoi și-a abandonat autoturismul care nu mai funcționa. La scurt timp după a fost depistat de polițiști.

„S-a stabilit, de asemenea, că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat, iar la testarea cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0, 53 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost transportat la INML în vederea recoltării de probe biologice. De asemenea, minora, care acuza dureri la nivelul brațului și feței, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În timp ce persoanele implicate se aflau în sediul secției de poliție, bunica maternă, prin apel 112 a anunțat că fiica și nepoata sa au fost luate cu forța de fostul concubin.

„A fost emis și ordin de protecție provizoriu“

A fost emis și ordin de protecție provizoriu. Împotriva bărbatului, atât bunica maternă, cât și actualul concubin au formulat plângere penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Cercetările sunt continuate de Secția 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și alte violențe, violență în familie, lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice”, se mai arată în comunicatul poliției.