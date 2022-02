Doi copii au căzut în râul Bistrița în timp ce se jucau pe gheață

Doi copii care se jucau vineri după-amiază pe gheață au căzut în râul Bistriţa, în municipiul Bacău, după ce gheața s-a rupt sub greutatea lor. Ei au fost salvați la timp și au supraviețuit, informează Agerpres.

La fața locului a ajuns o echipa a ISU Bacău, cu o barcă pneumatică.

Copiii, în vârstă de 10, respectiv 12 ani, au fost scoşi de pompieri din apă.



„Se pare că cei doi minori se jucau pe gheaţă care, sub greutatea lor, s-a rupt. Minorul conştient are 12 ani, iar cel de al doilea minor are 10 ani. Minorul de 10 ani a fost scos din stop cardio-respirator de echipajul medical”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, maiorul Andrei Grecu.

Minorul în vârstă de 10 ani era în stop cardio-respirator şi a fost resuscitat de medici.



Cei doi copii au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău.