(VIDEO) Arestări multiple după ce 80 de persoane au jefuit un magazin din San Francisco

Un magazin Nordstrom din San Francisco a fost luat cu asalt sâmbătă seara de zeci de hoți care au dat buzna în interiorul său, au luat câte produse au putut căra și apoi au ieșit pentru a fugi cu mașini care îi așteptau, relatează Insider.

În jur de 80 de suspecți au fost implicați într-un jaf descris de forțele de ordine drept furt de tip „sparge-și-ia” (smash-and-grab) în Walnut Creek, un comitat aflat la est de San Francisco.

Poliția locală a anunțat într-un comunicat remis presei că a efectuat trei arestări în legătură cu incidentul.

„Poliția investighează ceea ce a fost în mod clar un eveniment planificat, primele apeluri primite de departament cu puțin timp înaintea orei 21:00 reclamând mașini care erau conduse imprudent în zonă”, afirmă comunicatul, precizând că angajații Nordstrom au chemat forțele de ordine după ce aproximativ 80 de persoane au intrat în magazin și au luat produse.

„Doi angajați au fost agresați iar unul a fost atacat cu un spray cu piper”, au mai anunțat polițiștii care au reușit să oprească una dintre mașinile pregătite pentru fugă și să aresteze două persoane ce așteptau în acestea, una dintre ele fiind înarmată.

Cel puțin 10 mașini au fost implicate în jaf, acestea părăsind zona „cu viteză mare” după lovitură, potrivit CNN.

Managerul unui restaurant aflat de partea cealaltă a drumului de Nordstrom a relatat pentru televiziunea locală KPIX News că incidentul a fost unul „nebunesc” și că a încuiat ușile restaurantului pentru a-i proteja pe clienții aflați înăuntru.

„Am văzut probabil în jur de 50-80 de oameni cu fețele acoperite cu măști de schi și care aveau răngi și alte arme. A fost o gloată de oameni. Poliția se grăbea să ajungă la fața locului. A fost ca o scenă dintr-un film. A fost nebunesc”, a relatat acesta.

