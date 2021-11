Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat definitiv, ieri, doi funcţionari ai Primăriei Fărcaşele, Olt, la data faptelor. Cei doi inculpaţi au primit câte un 1 an, 8 luni şi 20 de zile de închisoare cu suspendare. Anchetatorii au susţinut că cei doi au sustras aproape 100.000 de lei din taxele şi impozitele plătite de contribuabili. Iniţial, la Judecătoria Caracal, inculpaţii au fost condamnaţi la câte 1 an şi 6 luni de închisoare, tot cu suspendare. În plus, instanţa a dispus ca cei doi să presteze câte 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la… Primăria Fărcaşele.

Potrivit anchetatorilor, faptele au fost comise de inculpaţi în perioada 2013-2015. Cei doi, care ocupau funcţiile de referent, respectiv inspector, la data faptelor, au fost acuzaţi de fals intelectual, uz de fals și delapidare în formă continuată. Funcţionarii şi-ar fi însuşit din taxe şi impozite sumele de 46.447 lei, respectiv 48.189 lei, în total 94.636 lei.

„În continuarea cercetărilor, pe baza înscrisurilor arătate, s-au stabilit două modalități de săvârșire a infracțiunii de delapidare. Prima modalitate consta în încasarea de către inculpați a sumelor de bani plătite de către contribuabili cu titlu de impozite și taxe locale, cu această ocazie fiind emise chitanțe contribuabililor, însă acestea nu erau evidențiate în borderoul încasărilor. Sumele de bani rezultate nu erau depuse la casieria primăriei, fiind însușite sau folosite de către inculpati”, au precizat anchetatorii.

A doua modalitate consta în emiterea unei chitanţe cu suma reală primită de la contribuabil. În exemplarul care rămânea în chitanţier era înscrisă o sumă de bani mai mică decât cea încasată.

Obligaţi să facă muncă în folsul comunităţii la Primăria Fărcaşele

Cei doi inculpaţi au fost trimişi în judecată în iulie 2020. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Caracal, instanţă care s-a pronunţat în iulie, anul acesta. Inculpaţii şi-au recunoscut faptele şi au fost condamnaţi la câte 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare.

Instanţa a constatat că unul dintre inculpaţi a achitat 20.000 de lei din prejudiciul de 46.447 lei. Al doilea inculpat a achitat întreg prejudiciul, suma de 48.189 lei.

De asemenea, instanţa a mai dispus ca inculpaţii să presteze câte 60 de zile de muncă în folosul comunităţii chiar la Primăria Fărcaşele.

Pedepse mai mari la Curtea de Apel Craiova

Hotărârea instanţei a fost atacată cu apel de anchetatori. Dosarul a ajuns pe rolul Curţii de Apel Craiova, instanţă care s-a pronunţat pe 17 noiembrie. Judecătorii craioveni au admis apelul procurorilor şi au mărit pedepsele alicate inculpaţilor. Aceştia a fost condamnaţi la câte 1 an, 8 luni şi 20 de zile închisoare. Pedepsele sunt tot cu suspendare.

Instanţa a menţinut obligaţia ca cei doi inculpaţi să presteze câte 60 de zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Fărcaşele. Hotărârea Curţii de Apel Craiova este definitivă.