Femeie găsită moartă într-o valiză, la doar câteva zile după nunta ei

Cadavrul unei femei a fost găsit într-o valiză, la doar câteva zile după nunta ei. Din primele investigații a rezultat că aceasta ar fi fost strangulată, iar principalul suspect ar fi chiar soțul ei.

Rămășițele lui Dawn Walker au fost găsite duminică, într-o zonă cu vegetație bogată din satul Lightcliffe, în Yorkshire, Anglia. Un bărbat din localitate, în vârstă de 45 de ani, a fost arestat, fiind bănuit că a ucis-o. Poliția nu caută deocamdată alți suspecți, potrivit Yorkshire Live. Presa locală spune că suspectul arestat nu este altcineva decât soțul lui Dawn.

„S-a căsătorit miercuri și duminică dimineață a fost găsită moartă“

Un prieten apropiat a spus: „S-a căsătorit miercuri și duminică dimineață a fost găsită moartă. Un băiețel a rămas fără mamă. Are cam un an sau un an și jumătate”.

Aceeași persoană a mai spus că Dawn era întotdeauna gata să sară în ajutorul oricui ar fi avut nevoie: „Era cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o. Era prietenoasă și generoasă”.

Detectivii de la Poliția din West Yorkshire continuă să investigheze crima și vor acum să-l identifice pe anonimul care a sunat și a raportat crima.

Dawn și soțul ei se iubeau foarte mult și erau foarte fericiți că s-au căsătorit

Vecinii și prietenii sunt șocați de cele întâmplate. Toți știau că Dawn și soțul ei se iubeau foarte mult și erau foarte fericiți că s-au căsătorit, după ce și-au plănuit mai bine de un an nunta.