(VIDEO) Inundații puternice în India, 24 de oameni au murit

Sudul Indiei a fost afectat de inundații puternice, după ce ploile au umflat râurile care au ieșit din matcă și au inundat sate și orașe. Cel puțin 24 de oameni au murit, dar autoritățile se așteaptă ca numărul să crească, scrie BBC.

Printre victime sunt și cinci copii. Multe persoane sunt date dispărute, așa că sunt temeri că numărul morților este mult mai mare.

Mai multe case din districtul Kottayam, din statul Kerala, au fost distruse complet de viituri.

Mii de oameni au fost evacuați, fiind create peste 100 de tabere pentru refugiați.

Elicoptere ale armatei survolează zona și asigură provizii pentru persoanele izolate.

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam's Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp