12 răniţi după ce un autocar s-a ciocnit cu un TIR pe DN 76

Un autocar cu 20 de pasageri s-a ciocnit violent, miercuri seară, cu un TIR, pe Drumul Naţional 76, în judeţul Bihor, iar în urma impactului a ricoşat într-un alt autoturism, oprindu-se în final într-o casă de pe marginea drumului. 12 persoane au ajuns la spital, iar traficul a fost paralizat în zonă zeci de minute, informează Observatornews.ro.

„Inspectoratul Judeţean de Urgenţă Crişana a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN76, la intrare în localitatea Duşeşti, eveniment în care au fost implicate două autovehicule. Echipajele medicale au evaluat cele 21 de persoane implicate în accident, 12 dintre acestea având nevoie de îngrijiri medicale”.

În urma impactului violent, două persoane au zburat prin parbrizul autocarului. Martorii care au asistat la teribilul accident au fost primii care au intervenit.

„Parbrizul de la autocar era căzut peste ea. Am fost cu vecinul, am întrebat-o cum se simte, ca să nu ne prindem de ea, să aibă probleme cu coloana sau ceva. Am ridicat parbrizul şi a ieşit singură”.

Proprietara locuinţei a reuşit să fenteze moartea. Cu doar câteva momente înainte de producerea accidentului, parcase maşina în faţa casei şi a intrat în curte. Câteva zeci de secunde mai târziu, autocarul a spulberat maşina, după impactul cu TIR-ul.

12 persoane au ajuns la spitalele din Oradea şi Beiuș

La faţa locului, mobilizarea de forţe a fost una impresionantă. Pentru salvarea victimelor s-au deplasat 4 echipaje de pompieri militari din cadrul a 3 subunităţi. 12 persoane au ajuns la spitalele din Oradea şi Beiuș, cu diverse traumatisme.

„Au venit foarte multe salvări. Dezastru a fost! Noroc cu şoferul autobuzului, că a fost inspirat şi a frânat! Că altfel… Şi că era maşina în faţă, că era o nenorocire extrem de mare”, au declarat martorii.

Traficul în zonă a fost blocat zeci de minute, iar circulaţia s-a desfăşurat alternativ, doar pe un singur fir. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cine se face vinovat de producerea accidentului.