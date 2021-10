Dezastru ecologic pe o plajă din California, unde a avut loc o deversare masivă de petrol

Plaja din oraşul Huntington Beach, California, a fost acoperită de sute de pești și de păsări moarte, după ce o spărtură la o conductă aflată pe o platformă petrolieră a dus la masivă scurgere de petrol. Primarul Kim Carr a spus pentru CNN că este un dezastru ecologic. Se crede că este una dintre cele mai mari scurgeri de petrol din istoria recentă a statului, potrivit Associated Press, scrie BBC.

Potrivit autorităților din California, aproximativ 3.000 de barili de petrol s-au răspândit pe o zonă care acoperă 33 de kilometri pătrați, în largul coastei californiene.

The major oil spill impacting our beautiful coast intensifies. UPDATES:



The @Pacific_Airshow is cancelled.

-We were just notified that oil is continuing to spill from the pipeline breach location connected to oil rig Elly.

-The leak location is ~5 miles off the coast of HB