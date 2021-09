Șefa unei benzinării din nordul Londrei în vârstă de 38 de ani, a ajuns la spital cu comoții cerebrale, după ce a fost atacată de un motociclist, potrivit DailyMail.

Imaginile atacului au fost surprinse de camerele de supraveghere din benzinărie. În aceastea se poate observa cum femeia este lovită violent cu pompa de benzină, apoi se prăbușește inconștientă la pământ. Cel care a atacat-o a fost imobilizat de restul persoanelor care se aflau în benzinărie, dar asta nu l-a împiedicat să o înjure în continuare pe femeia căzută la pământ.

Poliţia a ajuns la faţa locului şi l-a arestat pe motociclist.

„Au fost câţiva băieţi cu motocicletele care s-a lovit reciproc. O oră mai târziu am fost lovită şi eu. Am fost şi înjurată şi cred că situaţia se va înrăutăţi. Avem doar câteva ore de odihnă, unii dintre colegii mei dorm în maşinile lor parcate în spatele benzinăriei. Nu ştiu cât mai putem continua aşa. N-am văzut niciodată aşa, oamenii cumpără combustibil din panică. Noi nu avem probleme cu alimentarea, am primit combustibil chiar cu o seară înainte. Am primit o cisternă întreagă, dar cred că vom vinde tot în mai puţin de o zi şi jumătate”, a declarat femeia atacată.

Criză de benzină în Marea Britanie

Până la 90% din stațiile de benzină din Marea Britanie au rămas luni fără combustibil în marile orașe din UK, pe fondul gravei crize de şoferi de camion din această ţară după Brexit, informează Reuters. Britanicii au ajuns să stea la cozi care se întind pe kilometri întregi pentru a putea cumpăra, după ore bune de aşteptare, benzină care a ajuns să se fie distribuită în raţii, arată BBC.