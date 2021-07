(VIDEO) Trupele armate care și-au încheiat misiunea din Afganistan defilează pe sub Arcul de Triumf

LIVE de la Arcul de Triumf Chiar în aceste momente, are loc ceremonia militară cu ocazia încheierii misiunii Armatei României în Afganistan Astăzi, la #FinalDeMisiune, vor defila pe sub Arcul de Triumf detașamente pedestre reprezentând structurile militare ale Armatei României care au îndeplinit misiuni în acest teatru de operații, începând din anul 2002 și până în luna iunie a acestui an. Defilarea va fi deschisă de un detașament format din militari răniți în timpul celor peste 19 ani de participare a Armatei României la misiuni în Afganistan. Dispozitivul de defilare va include și un detașament al Jandarmeriei române, care a executat, de asemenea, misiuni în acest teatru de operații. De asemenea, vor fi decorate drapele de luptă ale unor comandamente, mari unități și unități ale Armatei României care au condus sau au executat misiuni în teatrul de operații. Pe timpul ceremoniei se va păstra un moment de reculegere și se va depune o coroană de flori în memoria militarilor căzuți la datorie în teatrele de operații externe, iar formații de aeronave vor survola monumentul.