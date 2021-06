Bărbați, trimiși în judecată pentru violarea unei fete de 14 ani

Opt bărbați au fost trimiși în judecată pentru viol, agresiune sexuală, complicitate la viol și act sexual cu un minor. Procurorii din Sectorul 2 acuză faptul că unul dintre ei a abordat-o pe fată pe WhatsApp, s-a întâlnit cu ea în Sectorul 2, iar apoi, împreună cu încă trei dintre inculpați au dus-o într-o clădire din orașul Pantelimon.



Fata a întreținut relații consimțite cu unul dintre ei, iar la locul faptei a sosit încă o mașină cu prieteni chemați de primii patru tineri. Fata nu a vrut să facă sex și cu ceilalți, așa că aceștia au constrâns-o, iar trei dintre ei i-au cerut acte sexuale orale pentru a o duce înapoi acasă, potrivit HotNews.

În urma anchetei, opt inculpați au fost trimiși în judecată

În urma anchetei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a dispus trimiterea în judecată a opt inculpați, (dintre care șapte inculpați cercetați sub sub măsura preventivă a arestării preventive și un inculpat cercetat sub măsura preventivă a arestului la domiciliu) pentru săvârșirea infracțiunilor de viol, complicitate la viol, agresiune sexuală și act sexual cu un minor.

Ce spun procurorii

”La data de 27.12.2020, în jurul orei 19.20, o persoană vătămată în vârstă de 14 ani, a plecat de la domiciliul său din municipiul București, sector 2, cu un inculpat, în vârstă de 18 ani, care o abordase în urmă cu aproximativ 3 zile prin aplicația WhatsApp, care era însoțit de un alt inculpat, cu vârsta de 23 de ani, conducătorul unui autoturism marca Volvo.

Unul dintre inculpați i-a spus minorei că urmează să se plimbe cu autoturismul prin zonă. De pe aceeași stradă, după aproximativ 100 de metri, în autoturism au urcat și alți doi inculpați, în vârstă de 17 ani, și, respectiv, 21 de ani.

„Cei patru inculpați împreună cu persoana vătămată s-au deplasat cu autoturismul în cauză la un poligon auto“

Cei patru inculpați împreună cu persoana vătămată s-au deplasat cu autoturismul în cauză la un poligon auto din orașul Pantelimon, jud. Ilfov, iar, de acolo, s-au deplasat la un imobil aflat în renovare, situat în orașul Pantelimon, jud. Ilfov, imobil prevăzut cu un etaj.

În această locație, persoana vătămată a fost condusă într-o cameră aflată la etajul imobilului, unde au intrat inițial împreună toate persoanele menționate anterior. Minora a întreținut cu unul dintre inculpați un act sexual normal consimțit.

Ulterior, în cameră au intrat și ceilalți inculpați, timp în care, la imobilul în cauză a mai sosit un autoturism de culoare albastră, cu încă patru tineri, în vârstă de 21 de ani, 22 de ani, 23 de ani și 28 de ani, aceștia fiind chemați la adresă de către unul dintre inculpați. Ulterior, cei opt băieți au ieșit din cameră și au discutat între ei, cu privire la ordinea în care vor întreține relații sexuale cu persoana vătămată.

Întrucât minora s-a opus întreținerii în continuare de relații sexuale, a fost lovită cu palma în zona feței și a întreținut cu inculpații acte sexuale normale, prin constrângere. De asemenea, trei dintre inculpați i-au propus minorei să întrețină acte sexuale orale, în schimbul conducerii înapoi la domiciliu. Persoana vătămată a refuzat propunerea, iar aceștia, prin constrângere, au atins-o în zone intime.

Ulterior, minora a fost lăsată de autori pe șoseaua Pantelimon unde a fost găsită, în jurul orei 22.30, de un echipaj de poliție al Secției 9. ”