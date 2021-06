Inundații în Galați: Femeie salvată de pompieri de sub dărâmături

O femeie de 67 ani din Galaţi a fost salvată, duminică, de pompierii militari, după ce bucătăria de vară în care se afla s-a prăbuşit peste ea, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi.



Potrivit sursei citate, femeia se afla în bucătăria de vară în momentul în care, din cauza infiltraţiilor de apă, aceasta s-a prăbuşit în beciul de sub ea, iar victima a fost prinsă sub dărâmături.



„Femeia a fost scoasă de pompieri de sub dărâmături, conştientă şi a fost preluată de echipajul de pe ambulanţă. A refuzat transportul la spital”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Galaţi, Eugen Chiriţă.