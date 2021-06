PSD contestă candidatul PNL la Primăria Sadova

Partidul Social Democrat – Dolj a contestat la Judecătoria Craiova candidatura lui Mihăiță Alin Bîrsanu, candidatul PNL Dolj la Primăria Sadova, notează bugetul.ro. În contestaţia formulată, PSD susţine că liberalul a fost condamnat definitiv pentru ucidere din culpă și nu ar avea dreptul să candideze la aceste alegeri.

Sursa citată a publicat contestaţia formulată de PSD împotriva Hotărârii nr. 1 din data de 02.06.2021 emisă de către Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 91 Sadova, prin care a fost admisă propunerea de candidatură la funcţia de primar al comunei Sadova a lui Bîrsanu Alin-Mihăiţă din partea PNL.

„În fapt, considerăm ca domnul Bîrsanu Alin- Mihăiţă, candidat din partea Partidului Naţional Liberal la functia de primar al comunei Sadova, nu poate candida întrucât a fost condamnat în mod definitiv printr-o hotărâre judecătorească penală la pedepasa închisorii cu suspendare de catre Curtea de Apel Craiova.

Curtea de Apel Craiova, prin decizia penală nr. 1278/28.10.2020, pronunţată in dosarul numărul 34684/215/2016, a dispus condamnarea inculpatului Bîrsanu Alin- Mihăiţă, la o pedepsă de 3 ani închisoare cu aplicarea art. 81 Cod Penal şi un termen de încercare de 5 ani.

Infracţiunea pentru care a fost condmnat intimatul, este cea prevăzută de art. 178 alin 1 şi 2 Vechiul Cod Penal, respectiv ucidere din culpă, instanţa stabilind şi plata unor sume de bani reprezentând daune morale şi daune material în sarcina asiguratorului de răspundere civilă”, se arată în contestaţia PSD.

Au fost invocate prevederile Codului Adminitrativ

PSD a mai solicitat instanţei să aibă in vedere dispozitiile OUG 57/2019 privitoare la Codul Administrativ. Art. 160 alin. 1 lit. d prevede că “mandatul primarului încetează, de drept prin condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei”.

„Chiar daca Codul Administrativ vorbeste depre o încetare a mandatului de primar in situatia in care apare o hotarare de condamnare, în mod evident în situaţia unei hotărâri de condamnare, cu suspendare simplă sau sub supraveghere, o persoană nu poate să candideze la funcţia de primar atâta timp cât pentru fapta respectivă nu a intervenit reabilitarea de drept sau reabilitarea judecatorească.

În mod evident, până la acest moment reabilitarea nu s-a produs, nefiind executată nici măcar pedepasa principal de 3 ani, aceasta fiind posibilă de abia peste aproximativ 7 ani, astfel că din punctul nostru de vedere, domnul Bîrsanu Alin Mihăiţă nu poate să candideze la funcţia de primar atata timp cat acesta are cazier judiciar pentru fapte pentru care pana la acest moment nu a intervenit reabilitarea de drept sau reabilitarea judecatorească”, se mai arată în contestaţia PSD.

Candidatul PNL şi-a pierdut mandatul de consilier

În acelaşi contestaţie, PSD aminteşte şi faptul că, în urma condamnării, Prefectul judeţului Dolj a emis Ordinul nr. 623/22.12.2020, prin care a dispus încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei Sadova pentru domnul Bîrsanu Alin Mihăiţă.

Acesta din urmă a formulat contestaţie împotriva Ordinului nr. 623/22.12.2020 la Tribunalul Dolj, instanţă care i-a respins cererea de anulare a documentului.

Candidaţi respinşi de instanţe

Gazeta de Sud a scris despre faptul că, înainte de algerile locale din vara anului trecut, instanţele de judecată au respins candidaturile mai multor persoane aruncate de PSD în cursa electorală, în judeţul Dolj. A fost vorba de candidaţii pentru postul de primar din Calafat, Drăgoteşti, Poiana Mare, Pieleşti şi Işalniţa. Aceeaşi situaţie a fost şi în comuna doljeană Sălcuţa, unde a fost respins candidatul liberalilor.