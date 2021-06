Craiova: Urmărit internațional, prins băut și drogat

Un urmărit internaţional a fost depistat de polițiștii craioveni în trafic în timp ce conducea un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice şi a drogurilor

În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Biroului Rutier, în timp ce se aflau în serviciul de supraveghere şi controlul circulației pe strada Madona Dudu din Craiova, au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism care circula din direcția străzii Matei Basabab către strada Bucovăț, din localitate.

Conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului de oprire, continuând-şi deplasarea, fapt pentru care poliţiştii au pornit în urmărirea autoturismului cu autospeciala de poliţie având semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.

Urmărirea s-a realizat pe mai multe străzi, finalizându-se pe strada Aleea Călugăreni, din Craiova unde autoturismul în cauză a fost blocat. Conducătorul auto a fost imobilizat de poliţişti şi condus la sediul Biroului Rutier Craiova pentru audieri.

Cel în cauză a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o concentraţie de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, bărbatul a fost testat cu aparatul Drugtest rezultând valori pozitive pentru substanțe psihoactive.

Cel în cauză a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și prezenței în organism a substanțelor psihoactive.

De asemenea, din cercetările efectuate de poliţiştii rutieri în colaborare cu poliţişti din cadrul Secţiei 2 Craiova, s-a stabilit că bărbatul ar fi declarat o identitate falsă în momentul interceptării de către poliţişti.

Astfel, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit identitatea conducătorului auto, ca fiind un bărbat de 43 de ani, din Craiova. Acesta, profitând că nu avea documentele de indentitate asupra sa, ar fi declarat datele de identitate ale fratelui său.

Pleiadă de infracțiuni

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice ori a altor substanţe, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la finalizare să fie propusă soluţie legală.

Tot din verificări, poliţiştii au stabilit că bărbatul este urmărit la nivel internaţional, având emis de autorităţile italiene, pe numele său un mandat european de arestare, pentru comiterea infracţiunii de participare la o grupare infracţională, constând în aceea că în perioada decembrie 2017 – prezent, persoana în cauză ar fi făcut parte dintr-o grupare care avea ca scop furtul din buzunare în mijloacele de transport în comun şi folosirea în mod fraudulos de carduri de credit și bancare, obţinute ca urmare a infracţiunilor săvârşite.

Cel în cauză a fost preluat sub escortă de către poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale Dolj – Compartimentul Urmăriri şi prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova care a emis pe numele acestuia ordonanţă de reţinere pentru 24 ore.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Dolj.