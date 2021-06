Percheziţii într-un dosar de înşelăciune și fals în înscrisuri

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, fac marţi dimineaţă 23 de percheziţii domiciliare, în judeţul Vaslui.

”Astăzi, 1 iunie 2021, peste 80 de poliţişti şi 60 de jandarmi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pun în aplicare 23 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Vaslui. În cauza în care au fost dispuse percheziţiile domiciliare, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii”, transmite IGPR.

Ancheta este în curs de desfăşurare, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui urmând a face cercetări, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a persoanelor implicate.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui şi ai Grupării de Jandarmi Mobile Bacău Alexandru cel Bun.