(VIDEO) Focuri de armă în fața unei săli de concerte din SUA: Doi morți și cel puțin 20 de răniți

Două persoane au fost ucise şi alte cel puţin 20 au fost rănite duminică, după ce trei bărbaţi au tras asupra mulţimii adunate în faţa unei săli de concerte din Miami, Florida (SUA), a anunţat poliţia locală, informează Agerpres.

#Florida | A manhunt was underway in the #Miami area early Sunday after three gunmen opened fire on a crowd of people at a banquet hall, killing at least two and wounding about 25, according to reports. https://t.co/IFL1MKSrCS pic.twitter.com/lVhmpujkcb