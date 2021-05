Un bărbat din California de Sud a fost arestat după ce autoritățile federale au declarat că a obținut în mod fraudulos milioane de dolari ajutor pentru coronavirus. Bărbatul și-a cumpărat mașini de lux, a fost în vacanțe fastuoase și și-a acoperit cheltuielile personale.

Mustafa Qadiri, de 38 de ani, din Irvine, la aproape 40 de mile sud-est de Los Angeles, a obținut aproximativ 5 milioane de dolari în bani pentru Programul de protecție a salariilor, după ce a pretins că deține patru companii în apropiere de Newport Beach, dintre care niciuna nu este în activitate, potrivit unui rechizitoriu federal.

Qadiri a depus cereri pentru All American Lending Inc., All American Capital Holdings Inc., RadMediaLab Inc. și Ad Blot Inc. în mai și iunie 2020 cu conturi bancare modificate, formulare false de declarație fiscală federală și identitatea altcuiva.

Potrivit rechizitoriului, bărbatul a folosit banii pentru vacanțe, cheltuieli personale și mașini sport Ferrari, Bentley și Lamborghini. Toate mașinile și 2 milioane de dolari din contul bancar al lui Qadiri au fost confiscate de agenții federali. El este acuzat de spălare de bani, fraudă bancară și o acuzație de furt de identitate agravat, scrie USA Today.

Qadiri a fost reținut și magistrații au pus o cauțiune de 100.000 de dolari pentru eliberare. Procesul său este programat pentru 29 iunie.

Tot cu banii dați drept ajutor în pandemie, un oraș din Japonia a construit o statuie gigantică cu un calamar, pentru a promova turismul local.

Noto, oraș pe coasta Mării Japoniei unde calamarul este o delicatesă locală, a cheltuit 25 de milioane de yeni, adică aproximativ 190.000 de euro, pe calamarul de plastic de 13 metri, scrie The Guardian. Autoritățile locale spun că așa ar vrea să relanseze turismul.