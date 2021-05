Upgrade:Tânărul de 19 ani a scapat cu viata dupa o noapte petrecută intr-un adapost pe care l-a facut in zapada. S-a invelit in folia de supravietuire si a ramas "ascuns" pana dimineata. De aceea salvamontistii nu au putut sa-l gaseasca azinoapte. Urmele lui de coborâre au fost vazute din elicopter si o echipa de salvatori l-a gasit in apropiere de Poiana Costilei. In urma cu apriape o ora, au ajuns toti cu bine in Busteni.