Percheziții la persoane care vând tutun ilegal

Poliţia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, au efectuat, joi, şase percheziţii în Bucureşti şi au pus în aplicare trei mandate de aducere, într-o cauză privind infracţiunea de producere fără drept de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de săvârşirii de producere fără drept de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare.