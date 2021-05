Un pensionar elvețian, condamnat pentru sex cu minori români

Un bărbat de 73 de ani din Turgovia, Elveția, și-a petrecut în mod regulat vacanțele în România pentru a face sex cu băieți minori.

Judecătoria Arbon l-a condamnat acum la 33 de luni de închisoare, potrivit www.tagblatt.ch. Bărbatul a fost acuzat de mai multe acte sexuale, precum și de pornografie multiplă în fața Curții Arbon. Parchetul a cerut o pedeapsă de 3,5 ani de închisoare, apărarea a cerut arest la domiciliu de 24 de luni. Ambele părți au fost în favoarea ordonării terapiei ambulatorii. Bătrânul a încercat totul în instanță pentru a se pune într-o lumină bună. Astăzi trăiește singur, nu are contacte sociale și nu mai simte plăcere sexuală, a spus el. În plus, el este un epav psihologic.

„Nu am putut să dorm de când am fost arestat. Eu iau medicamente, dar nu este de nici un folos”. Pensionarul spune că are atacuri de panică și că are coșmaruri: „Văd apoi copii în fața mea”. În cuvintele de încheiere, el și-a făcut o scuză: „Aș vrea să spun că îmi pare atât de rău pentru toată treaba. Sper și aș fi recunoscător pentru o judecată blândă. Promit că asta nu se va mai întâmpla niciodată. ”

Totuși, ceea ce îi lipsea practic complet, era empatia față de victimele sale. Între 2015 și 2017 a avut relații cu cel puțin patru băieți români în timpul vacanței, toți aveau între 14 și 17 ani la acea vreme. Vârsta consimțământului în Elveția este de 15 ani, românii ajung la vârsta majoratului la vârsta de 18 ani. Deși acesta a fost, probabil, un anumit act voluntar din partea românilor, nu s-a pus în discuție pentru curte că bărbatul a exploatat situația băieților pentru a-și realiza „motivele egoiste”.

Nevoi sexuale fără empatie

În timp ce în Elveția, numai părinții știau despre homosexualitatea lui, pe care a suprimat-o complet în viața de zi cu zi, chiar a lăsat-o să se rupă în străinătate. În România săracă din punct de vedere economic, a închiriat o casă și a refăcut-o timp de trei ani. Minori au fost, de asemenea, implicați în construcție și i-au oferit servicii sexuale contra unei mici taxe în timpul sejururilor sale de vacanță. Procurorul a spus că bărbatul a avut între 30 și 40 de contacte sexuale În orice caz, el a depus un efort organizatoric mare „pentru a avea un contact sexual netulburat cu tinerii”, judecătorul a decis și l-a demis ca „exploatator de tineri”:

«Ați operat un model de afaceri într-un loc în care sărăcia și nevoia domnesc și în care este ieftin pentru dvs. Și acolo unde mulți tineri fac lucruri de genul acesta pentru bani „. Deși nu a folosit constrângeri sau amenințări sau alcool sau droguri pentru a-și atinge obiectivele, acest lucru nu i-a îmbunătățit comportamentul: „Au avut nevoi și le-au implementat fără milă fără empatie”.

Porno livrat prin chat Skype

În plus, bărbatul a cunoscut un constructor român care i-a livrat imagini și fișiere video cu pornografie infantilă pe care și le-a făcut la el acasă la Thurgau prin chat-ul Skype. Instanța nu l-a crezut pe bărbat că a primit acest lucru nesolicitat și nu l-a dorit și l-a condamnat la 33 de luni de închisoare și la terapie ambulatorie.

Cu toate acestea, o opinie a unui expert a presupus un risc mediu de recidivă, de aceea judecătorul a decis detnția Pensionarul va trebui, de asemenea, să plătească o mare sumă de datorii în următorii câțiva ani: pe lângă costurile procedurale și de anchetă de peste 45.600 de franci, va trebui să plătească și mai mult de 13.800 de franci în taxe legale.