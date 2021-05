Gigi Becali a rămas fără permis. Ce le-a transmis polițiștilor

Gigi Becali a rămas fără permis. Latifundiarul a rămas fără permis, după ce a fost prins de polițiști conducând pe Drumul Național 7, în localitatea argeșeană Drăganu, cu peste 100 de kilometri pe oră. Becali a primit și o amendă de 1.305 lei, informează Digi24.ro.

Polițiștii rutieri din cadrul poliției Argeș l-au oprit pe Gigi Becali, luni, în timpul unei razii pe DN 7, în localitatea Drăganu. Patronul FCSB circula cu 103 kilometri pe oră pe sensul spre județul Vâlcea. I-a fost reținut permisul de conducere pentru următoarele 90 de zile și i s-a înmânat o dovadă înlocuitoare. De asemenea, Becali a fost amendat cu 1.305 lei, conform OUG 195/2002R privind circulația pe drumurile publice.

Becali a afirmat că va ataca în instanță procesul verbal întocmit de polițiști. ”Eram pe autobandă, spre Pitești, mergeam la Mănăstire. Ei au stat la șmecherie. N-am rămas fără permis, pentru că două săptămâni pot merge, după care voi câștiga în instanță. Polițistul nici n-a vrut să-mi arate filmarea. Era 100 km/h viteză, el a zis că aveam 103. I-am zis să-mi arate filmarea și nu mi-a arătat. ‘Bă, arată-mi filmarea, să văd filmarea, că dacă nu vrei, o s-o arăți la judecător’!. Să văd atunci dacă are, că eu nu cred că are”, a declarat Gigi Becali, la RomâniaTV.