„Antrenat în Legiunea Străină”, condamnat pentru ultraj

Judecătorii craioveni au condamnat un bărbat acuzat că a mers beat şi înarmat cu un cuţit la Secţia 4 Poliţie Craiova şi a făcut scandal. În timp ce i se întocmea dosarul penal pentru conducere sub influenţa alcoolului, inculpatul ar fi ameninţat un poliţist. A susţinut că „a fost pregătit în legiunea străină și nici un polițist nu apucă să tragă cu pistolul mai repede decât poate el să mânuiască armele albe”. Bărbatul a fost condamnat la trei ani, o lună şi 10 zile de închisoare. Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, primită într-un dosar de ameninţare.

Anchetatorii au susţinut că inculpatul a ameninţat poliţiştii de la Secţia 4 în noaptea de 1 spre 2 octombrie 2020. În acea noapte, ofiţerul de serivicu de la Secţia 4 şi-a anunţat colegii că un bărbat a blocat cu maşina poarta de acces şi face scandal. Înainte să ajungă un echipaj de poliţie, ofiţerul de serviciu a încercat să afle ce se întâmplă.

„Deși acesta aducea amenințări la adresa tuturor polițiștilor, la un moment dat a menționat că nu va pleca din fața secției de poliție până nu va identifica pe unul din colegii lor cu care a avut o problemă în urmă cu doi ani. Acesta a scos de la cureaua pantalonilor un briceag în formă de semilună, despre care le-a spus că este special pentru a tăia artere și s-ar putea să îl folosească dacă lucrurile merg prost”, au susţinut anchetatorii.

A condus băut până în faţa secţiei de poliţie

Când şi-au dat seama că bărbatul care făcea scandal era băut, poliţiştii au chemat un echipaj de la rutieră. Aceştia din urmă l-au testat pe bărbat cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

După aceea, bărbatul a fost dus la Spitalul de Urgenţă Craiova, unde i-au fost recoltate probe de sânge. Potrivit oamenilor legii, inculpatul a continuat să facă scandal.

„Atât la spital cât și la sediul poliției unde s-a procedat la întocmirea documentelor privind dosarul penal pentru infracțiunea prev. de art. 336 alin. 1 Cod Penal, inculpatul i-a adresat în permanență amenințări din care reieșea că se va răzbuna pe acesta și pe membrii familiei sale, că va afla ce mașină deține, unde locuiește, cu cine conviețuiește, când vine și când pleacă de la serviciu”. se arată în hotărârea instanţei.

De asemenea, un martor a susţinut că inculpatul a afirmat că „a fost pregătit în legiunea străină și niciun polițist nu apucă să tragă cu pistolul mai repede decât poate el să mânuiască armele albe”.

„Susținea că a fost antrenat în Legiunea Străină și este capabil să ne dezarmeze în câteva secunde și să ne omoare pe toți, sau că ne poate omorî cu pixul(…) sau cu sigiliul de la trusa de probe biologice”, a precizat un alt martor.

A făcut scandal şi câteva zile mai târziu

Pe 9 octombrie, bărbatul a mers din nou la Secţia 4 şi a cerut să meargă în audienţă la şeful secţiei. Pentru că l-a ameninţat din nou pe acelaşi poliţist, bărbatului i s-a spus că audienţa s-a încheiat. Nu a plecat din secţiea de poliţie până nu l-a ameninţat din nou pe poliţist.

„La ieșire din sediul unității de poliție, inculpatul a mers la ofițerul de serviciu și i-a solicitat să-i transmită persoanei vătămate mesaje de amenințare”, se mai arată în hotărârea instanţei.

În faţa anchetatorilor, bărbatul a susţinut că nu a condus băut şi că un amic la dus cu maşina până în faţa Secţiei 4. Imaginile suprinse de camerele video l-au contrazis însă.

În faţa instanţei, inculpatul a declarat că recunoaște și regretă faptele săvârșite. De asemenea, a solictat să fie judecat în baza probelor din dosar.

Condamnat cu executare pentru ultraj

Inculpatul a fost trimis în judecată în octombrie, anul trecut, pentru conducere sub influenţa alcoolului şi ultraj. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova. Instanţa s-a pronunţat la sfârşitul lunii februarie. Pentru ultraj a fost condamnat la un an de închisoare. Pentru conducere sub influanţa băuturilor alcoolice a mai primit un an şi şase luni de închisoare. După contopirea pedepselor cu una mai veche, primită într-un dosar de ameniţare, bărbatul a fost condamnat la trei ani, o lună şi 10 zile de închisoare cu executare.

Hotărârea instanţei a fost atacată cu apel la Curtea de Apel Craiova. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 22 iunie.