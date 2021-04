Topul județelor după cazurile noi de Covid. Gorj, județul cu cele mai puține cazuri

Topul județelor după cazurile noi de Covid-19 raportate duminică a adus în prim plan două județe din Oltenia, Gorj și Mehedinți. Acestea au cele mai puține cazuri de coronavirus, conform ultimei raportări a Grupului de Comunicare Strategică.

La polul opus, Bucureștiul are cele mai multe cazuri. Și Doljul are peste o sută de cazuri raportate. Din Oltenia, Vâlcea are 48 de cazuri noi, iar Olt – 44. Cele mai multe noi cazuri de COVID-19 raportate în ultimele 24 de ore au fost în București, respectiv 678. Capitala este urmată de Ilfov – 204, Brașov – 195, Timiș -156 și Covasna -154. Cele mai puține cazuri raportate au fost în Gorj -14, Mehedinți -17 și Vrancea – 18.

Topul județelor după cazurile noi de Covid-19

Iată numărul de noi cazuri COVID-19 raportate duminică: București – 678, Ilfov – 204, Brașov – 195, Timiș – 156, Covasna – 154, Prahova – 147, Constanța – 134, Iași – 125, Mureș – 121, Bihor – 118, Galați – 109, Dolj – 102, Argeș – 98, Arad – 90, Cluj – 89, Hunedoara – 86, Sibiu – 81, Bacău – 70, Giurgiu – 64, Caraș-Severin – 59, Bistrița-Năsăud – 49, Vâlcea – 48, Alba – 46, Olt – 44, Dâmbovița – 42, Vaslui – 40, Călărași – 37, Ialomița – 37, Brăila – 35, Sălaj – 31, Buzău – 30, Teleorman – 30, Botoșani – 28, Suceava – 28, Maramureș – 26, Neamț – 26, Satu Mare – 23, Tulcea – 23, Harghita – 21, Vrancea – 18, Mehedinți – 17, Gorj – 14.

Media națională este de 3,72 cazuri la mia de locuitori, cifră raportată la populația României conform datelor INS.