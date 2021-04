Pacienți de la Spitalul Foișor, evacuați în portbagajele mașinilor

Spitalul de ortopedie Foișor din Capitală, care devine spital Covid-19, este în centrul unui scandal legat de evacuarea pacienților. Aceștia au fost scoși azi-noapte pe targă, în cărucioare, iar unii au fost evacuați chiar în portbagajul unor mașini. La fața locului au ajuns mai mulți protestatari care au provocat incidente.

Potrivit Hotnews, șeful Departamentului pentru Situații de Urgenţă, Raed Arafat, a explicat, într-un mesaj postat pe Facebook, decizia de a transforma Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Foişor în spital Covid. Acesta a susținut că există în unităţile de primiri urgenţe pacienţi cu infecţia SARS-CoV-2 în stare gravă, care aşteaptă un loc, în condiţiile în care în care unităţile COVID din Capitală sunt pline.

„Nu erau locuri în Bucureşti, oriunde a sunat Centrul de Comandă a fost răspunsul clar, nu sunt locuri, nici la Terapie Intensivă, nici în alte secţii, nici în zonele limitrofe Bucureştiului. Spitalul Foişor are o secţie de Terapie Intensivă de 21 de paturi şi are 200 de paturi pe oxigen. Avea sub jumătatea secţiei de Terapie intensivă ocupată”, a declarat Raed Arafat.

El a arătat că, vineri dimineaţă, a primit un telefon de la managerul Spitalului „Sfântul Pantelimon”, care a cerut ajutor, spunând că 18 pacienţi sunt în stare gravă în unitatea de primiri urgenţe a spitalului. În acest context, dincolo de transferurile care au fost făcute la spitale din provincie, autorităţile au fost nevoite să găsească alte soluţii.

Evacuare în toiul nopții

Raed Arafat a mai susținut că ordinul de evacuare s-a dat vineri dimineața. Managerul spitalului și mai multe cadre medicale s-ar fi opus și a fost nevoie de explicații suplimentare care au întârziat transferul pacienților.

Managerul spitalului susține însă că ordinul de evacuare a fost dat abia la ora 15, iar aparținătorii au fost anunțați în ultima clipă să vină la spital.

În spital erau pete 90 de pacienți, dintre care 65 fuseseră operați și au fost externați vineri, mulți în autoturisme.

Ministerul Sănătății a calificat drept „regretabil” modul în care a decurs evacuarea pacienților de la Spitalul Foișor, aflată în sarcina DSU. Acesta a explicat graba deciziei: „De o săptămână, în București sunt zero locuri ATI disponibile”.

Aproximativ 50 de persoane s-au strâns la Spitalul Foișor și au îngreunat procedura de transfer a pacienților.