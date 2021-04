Adolescenta găsită decedată la Ploieşti a fost ucisă

Adolescenta de 17 ani care a fost găsită decedată la Ploieşti, după ce mama acesteia a anunţat dispariţia sa, a fost ucisă, principalul suspect fiind reţinut după ce şi-a recunoscut fapta, urmând să fie prezentat instanţei, vineri, cu propunere de arestare preventivă.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, Otilia Iosifescu, a declarat, pentru AGERPRES, că, din primele date ale anchetei rezultă că victima şi inculpatul, care are 48 de ani, este din comuna Şirna, este căsătorit şi are trei copii, se cunoşteau de circa un an.

În ziua dispariţiei fetei, cei doi ar fi convenit să se întâlnească în subsolul unei clădiri dezafectate a fostei băi publice din Ploieşti pentru a întreţine relaţii sexuale, precizează sursa citată.

La un moment dat, minora i-ar fi cerut inculpatului o sumă de bani pe care acesta a refuzat să i-o dea şi a împins-o, fata căzând. Ulterior, bărbatul a sufocat-o şi i-a împachetat trupul în mai multe folii.

Principalul suspect şi-a recunoscut fapta, el conducându-i pe anchetatori la locul unde se afla trupul fetei.

Bărbatul a fost reţinut pentru omor şi va fi prezentat Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă.