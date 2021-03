Inculpaţii din dosarul şpăgilor pentru permise, sub control judiciar

Instanţele de judecată au dispus menţinerea controlului judiciar faţă de opt inculpaţi trimişi în judecată într-un dosar de trafic şi cumpărare de influenţă. Anchetatorii susţin că trei dintre inculpați au cerut şi primit sume cuprinse între 100 și 600 euro pentru a interveni pe lângă funcționari publici de la Serviciul Permise Olt sau RAR Olt. În schimbul banilor, ar fi trebuit să „aranjeze” proba practică pentru obținerea permisului auto sau înmatricularea unor autovehicule. Inculpaţii din acest dosar au fost trimişi în judecată în octombrie 2020.

Ofiţerii anticorupţie anunţau, în octombrie 2020, trimiterea în judecată a nouă inculpaţi acuzaţi de comiterea unor infracţiuni de corupţie. Etse vorba de cumpărare de influență, trafic de influență sau complicitate la aceste infracţiuni.

Potrivit oamenilor legii, şpăgile erau cuprinse între 100 şi 600 de euro.

„Ofițerii de poliție judiciară ai Serviciul Județean Anticorupție Olt, în baza ordonanțelor de delegare, au efectuat activități investigative și de cercetare penală care au probat că, trei dintre inculpați, în perioada aprilie 2018 – iulie 2018, prin mijlocirea altor trei inculpați, au pretins și primit de la ceilalți cinci inculpați sume de bani cuprinse între 100 și 600 euro pentru a interveni pe lângă funcționari publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Olt, Registrului Auto Român Olt, Direcției Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Slatina, în scopul facilitării promovării examenului de obținere a permisului auto – proba practică, precum și îndeplinirii formalităților necesare înmatriculării unor autovehicule și urgentarea înmatriculării”, au explicat oamenii legii.

Nouă inculpaţi, judecaţi pentru infracţiuni de corupţie

Acest dosar a fost înregistrat pr rolul Tribunalului Olt pe 14 octombrie 2020 şi a intrat în procedură de cameră preliminară.

Pe 22 ianuarie, anul acesta, instanţa a respins ca neîntemeiate cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţi şi a dispus începerea judecăţii. Hotărârea Tribunalului Olt a fost contestată de unul dintre inculpaţi la Curtea de Apel Craiova. Primul termen de judecată a fost stabilit de instanţă pentru data de 13 aprilie.

Potrivit oamenilor legii, cu alți doi inculpați din acest dosar au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției. Cei doi inculpaţi au fost de acord să primească câte doi ani de închisoare cu suspendare pentru faptele comise. Cei doi au fost acuzaţi de complicitate la trafic de influenţă și cumpărare de influenţă.

Inculpaţii din dosarul şpăgilor pentru permise rămân sub control judiciar

Pe data de 13 martie, judecărorii de la Tribunalul Olt au hotărât ca opt dintre inculpaţii din acest dosar să rămână sub control judiciar.

„Atrage atenţia fiecărui inculpat in parte, că, în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor instituite, măsura controlului judiciar poate fi înlocuita cu măsura arestului la domiciliu sau arestării preventive, in condiţiile legii”, se arată în hotărârea instanţei. Unul dintre inculpaţi a contestat hotărârea instanţei la Curtea de Apel Craiova. Pe 23 martie, judecătorii craioveni au respins acţiunea inculpatului. În urma hotărârii Curţii de Apel Craiova, cei opt inculpaţi rămân în continuare sub control judiciar.