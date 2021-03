Pentru recuperarea prejudiciului cauzat de cinci grupări specializate în evaziune fiscală în domeniul comerțul intracomunitar cu autovehicule second-hand, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 2.300.000 de euro, de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. și procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

În urma a 62 de percheziții efectuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second hand, două persoane sunt cercetate sub controlul judiciar.

De asemenea, au fost ridicați aproximativ 20.000 de euro, în numerar, fiind indisponibilizate 19 autovehicule, în valoare de peste 300.000 de euro, parte din acestea fiind plasate în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, până în prezent, au fost instituite măsuri asigurătorii de aproximativ 11.350.000 de lei (echivalentul a peste 2.300.000 de euro).

8 imobile și conturi bancare

Astfel, au fost luate măsuri atât asupra bunurilor mobile, a 8 imobile și a conturilor bancare aparținând persoanelor bănuite, cât și asupra unor imobile aparținând mai multor persoane fizice și juridice, către care persoanele cercetate ar fi transferat bani proveniți din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor fonduri.

Totodată, în vederea confiscării extinse, au fost aplicate sechestre asupra a 2 terenuri aflate în proprietatea unor firme a căror activitate a fost finanțată de persoanele cercetate, asupra a 5 imobile (teren si contrucții aferente) aparținând unor rude ale acestora, precum și asupra a 52 de imobile dintr-un bloc nou (11 de apartamente, 34 de locuri de parcare și 7 boxe), a cărui construcție a fost finanțată de aceștia, prin intermediul unei societăți controlate indirect.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorilor Pachetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Perchezițiile au avut loc pe 17 martie

Reamintim că, la data de 17 martie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au efectuat 62 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Ilfov, Bacău, Brașov, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Vaslui, în cadrul a două dosare penale.

În fapt, cercetările privesc 5 grupări infracționale specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, grupări care, prin intermediul membrilor săi, ar controla direct sau prin interpuși mai multe societăți comerciale, ce desfășoară activități în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule rulate.

Prin intermediul acestor societăți comerciale, ar fi fost achiziționate autovehicule de la parteneri din spațiul Uniunii Europene, cu preponderență din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franța, Spania, dar și din alte țări, pe care, ulterior, le-ar fi vândut în România, fără a înregistra veniturile în evidențele contabile și fără a declara operațiunile efectuate, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

Activitatea infracțională a bănuiților ar fi fost săvârșită prin intermediul mai multor societăți comerciale și ar fi fost structurată pe diferite intervale de timp, în perioada 2016-2019.

Prin activitatea infracțională, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de peste 97.000.000 de lei (aproximativ 20 de milioane de euro).

Echipele participante la operaţiune au fost constituite din poliţiști din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, inspectoratele de poliție județene Ilfov, Bacău, Brașov, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Vaslui.