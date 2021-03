Asistent de la Hematologie, reclamat pentru tentativă de viol

Poliţiştii doljeni au deschis un dosar pentru comiterea infracţiunii de tentativă de viol, faptă reclamată de soţul unei sistente din cadrul Secţiei de Hematologie a Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” din Craiova. sesizarea a fost făcută prin 112 săptămâna trecută, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Conducerea unităţii medicale a precizat pentru GdS că a fost întrunită o comisie de anchetă, dar şi că asistentul reclamat a fost mutat la altă secţie.

Un cititor GdS a sesizat faptul că o asistentă medicală de la Secţia de Hematologie a Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” din Craiova a fost abuzată sexual de un coleg.

„Vă scriu în legatură cu un caz şocant petrecut la Craiova, în incinta Spitalului Municipal Filantropia, secţia de Hematologie. În data de 19.03.2021, asistenta medicală(…) a depus o plângere la poliţie împotriva asistentului medical(…), în care susţine că a fost abuzată sexual, fizic şi psihic de către acesta în incinta secţiei. În data de 20.03.2021, la primele ore ale dimineţii, a fost săltat de politişti şi dus la audieri, ca mai apoi să fie plasat în arest la domiciliu(…)”, a susţinut cititorul GdS.

Dosar pentru tentativă de viol

Întrebaţi despre acestă situaţie, poliţiştii doljeni au confirmat că a fost sesizată o tentativă de viol. Suspectul nu a fost însă plasat în arest la domiciliu.

„În noaptea de 19/20 martie, politişti din cadrul Secției 1 Politie Craiova au fost sesizați, prin intermediul numărului unic de urgentă 112, de un bărbat de 35 de ani, din Craiova, cu privire la faptul că, în cursul zilei de 19 martie, soția sa de 35 de ani, a fost victima unei tentative la infracţiunea de viol, faptă comisă de un bărbat de 41 de ani. Având în vedere aspectele sesizate, poliţiştii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova”, au explicat oamenii legii.

Asistentul a fost transferat la altă secţie a spitalului

Directorul unităţii medicale a precizat pentru GdS că a fost întrunită o comisie de anchetă.

„Eu am fost informat sâmbătă de o presupusă agresiune fizică şi am întrunit o comisie de anchetă la nivelul spitalului. Această comisie de anchetă nu poate stabili decât dacă a fost respectat regulamentul de ordine interioară, cu codul de conduită profesională. Mai departe, de latura penală a presupuselor fapte se vor ocupa instituţiile abilitate. Am înţeles că a fost depusă o plângere şi la Parchet. Luni dimineaţă, cel care este acuzat de aceste agresiuni, a făcut o cerere să fie mutat către altă secţie a spitalului şi am fost de acord cu aceasta”, a declarat Liviu Radu, directorul Spitalului Filantropia.

Acesta din urmă mai spune că nu au existat până acum reclamaţii legate de comportamentul asistentului de la Hematologie şi prima dată când a fost informat despre un posibil derapaj a fost sâmbătă.

„La noi nu este depusă nici o reclamaţie în scris şi nici măcar verbal nu am fost informat despre aşa ceva. Dacă într-adevăr s-au întâmplat aceste lucruri, nu tolerăm asemenea atitudini”, a mai declarat Liviu Radu.