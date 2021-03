Reacția Spitalului Sibiu după acuzațiile grave privind moartea unor pacienți cu COVID în secția ATI

Conducerea Spitalului Județean Sibiu a reacționat după mărturia șocantă a unui cadru medical despre modul în care sunt tratați pacienții cu COVID-19 în secția ATI a unității medicale.

Reprezentanții spitalului spun că, de la debutul pandemiei, 570 de pacienţi au fost internaţi la ATI COVID, iar 397 au decedat. De asemenea, au precizat că la terapie intensivă ajung pacienţii în stare foarte gravă, iar 152 s-au reîntors pe secţii. Conducerea unității medicale mai susține că sedarea se face doar la pacienţii agitaţi, pentru ca aceştia să nu-şi inducă leziuni, iar legarea de pat se practică doar până la instalarea efectelor sedativelor, potrivit HotNews.

”Nu vreau să crezi că vreau să salvez lumea. Nu vreau, pentru că nu pot. Dar am nevoie de ajutor, pentru că am fost acolo, am văzut și mă doare. Nu-mi poate spune nimeni că nu e așa și vor mai fi și alții care vor intra și nu vor mai ieși în viață. Acești oameni trebuie răzbunați. Aceste decese trebuie răzbunate prin aflarea adevărului. Măcar alții și alții să nu pățească la fel. De undeva trebuie să se înceapă”. Acestea sunt cuvintele cu care începe relatarea despre anticamera morții, secția ATI dedicată bolnavilor COVID a Spitalului Clinic Județean Sibiu un cadru medical care a lucrat aiciși care a vrut să vorbească pentru turnulsfatului.ro.

El susține că pacienții au fost omorâți cu zile la secția ATI din cauza ignoranței, a lipsei de profesionalism și empatie, a neștiinței, fiind vorba despre crimă pur și simplu.

Conducerea Spitalului Județean transmite că acuzaţiile trebuie dovedite prin probe

Conducerea Spitalului Județean a reacționat printr-un comunicat de presă în care transmite că acuzaţiile prin care se afirmă că decesele unor pacienţi au fost cauzate de deficienţe terapeutice trebuie dovedite prin probe şi analizate de către persoanele care înţeleg procedurile medicale de specialitate, şi nu prin prisma unor sesizări anonime.

Reprezentanții spitalului mai spun că s-au autosesizat şi vor începe o anchetă cu privire la activitatea secţiei ATI-Covid, pentru a identifica şi remedia eventualele probleme.

„Încă de la începutul pandemiei, Secţia Clinică ATI s-a aflat în „linia I” a luptei împotriva Covid-19. Acum, la un an, observăm cu regret că drumul de la „eroism” la „incompetenţă” se parcurge, din păcate cu viteza redactării unui titlu de impact în presă. Respectăm şi vom respecta mereu libertatea presei, dreptul la informare al cetăţenilor şi am furnizat mereu, în termenele legale, toate informaţiile care fac obiectul interesului public. În acelaşi timp, credem însă într-o informare corectă, profesională si echidistantă”, a transmis, printr-un comunicat de presă, managerul Spitalului Județean din Sibiu, Florin Neag.